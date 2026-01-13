قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة

محمود بنتايك
محمود بنتايك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك يمر بفترة صعبة على المستوى الإداري والفني، نتيجة سوء التعامل مع الأزمات، خصوصًا أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايك. 

وأوضح شبانة، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» على قناة CBC، أن الأزمة لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، ما يهدد بتصعيد الخلاف خلال الفترة المقبلة.

عدم تواصل الإدارة مع وكيل بنتايك

وأشار شبانة إلى أنه تواصل مع وكيل اللاعب لمعرفة آخر المستجدات، حيث أكد الأخير أن إدارة الزمالك لم تتواصل معه مطلقًا لحل الأزمة. ونفى الوكيل ما تردد عن عقد أي اجتماعات أو جلسات خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى استمرار الأزمة وتصاعدها.

محاولات تصوير اللاعب كمتمرد

وأضاف شبانة أن إدارة الزمالك تحاول تصوير بنتايك على أنه لاعب متمرد بعد فسخ عقده من طرف واحد، مؤكدًا أن الأزمة لها أبعاد داخلية، خاصة مع ارتباط اسم اللاعب بعضو مجلس الإدارة أحمد سليمان، ما يعقد حل الأزمة داخليًا.

بيراميدز يرفض ضم بنتايك

في سياق آخر، أشار شبانة إلى أن نادي بيراميدز رفض التعاقد مع بنتايك، مفضلًا التعاقد مع لاعب محلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي. وذكر أن النادي بدأ مفاوضات مع توفيق محمد لاعب بتروجيت كبديل محتمل

الزمالك يسعى لبيع بعض اللاعبين

كشف شبانة أن الزمالك لا يمانع بيع اللاعب ناصر ماهر حال تلبية المطالب المالية للنادي، حيث تسعى الإدارة لتوفير سيولة مالية عاجلة. كما أشار إلى وجود رغبة في رحيل بعض اللاعبين الآخرين مثل حسام عبد المجيد وناصر منسي ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق وتقليل الأعباء المالية


 

محمود بنتايك الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

