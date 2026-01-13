قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
رياضة

ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: شرف لي لكن لم نصل لاتفاق نهائي

وجيرو ميكالي المدرب السابق لمنتخب مصر الأولمبي
وجيرو ميكالي المدرب السابق لمنتخب مصر الأولمبي
إسراء أشرف

حسم البرازيلي روجيرو ميكالي، المدرب السابق لمنتخب مصر الأولمبي، الجدل الدائر حول ارتباط اسمه بتولي تدريب نادي الزمالك، مؤكدًا أن قيادة الفريق الأبيض تمثل محطة مهمة ومشرفة في مسيرة أي مدرب.

وخلال حديثه في تصريحات إعلامية، أوضح ميكالي أن ترشيحه لمنصب المدير الفني للزمالك أمر حقيقي، معتبرًا ذلك انعكاسًا للتقدير الذي يحظى به، في ظل المكانة التاريخية للنادي وقاعدته الجماهيرية الواسعة داخل مصر وعلى مستوى القارة الإفريقية.

وأشار المدرب البرازيلي إلى أنه دخل في اتصالات أولية مع مسؤولي الزمالك خلال الفترة الماضية، إلا أن تلك المفاوضات لم تتطور إلى مرحلة الاتفاق الرسمي، بسبب وجود بعض المعوقات التي حالت دون حسم الملف حتى الآن.

وأكد ميكالي أنه يتابع عن قرب الأوضاع التي يمر بها الزمالك في الوقت الراهن، مشددًا على أنه يدرك حجم التحديات، لكنه يرى في تدريب الفريق فرصة كبيرة ومسؤولية يعتز بها.

وأضاف أنه في حال توافرت ظروف مناسبة واتفاق واضح يحقق طموحات جميع الأطراف، فلن يتردد في قبول المهمة والعمل بكل طاقته من أجل إعادة الاستقرار الفني للفريق.

واختتم ميكالي حديثه معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا إيجابيًا في المفاوضات، بما يخدم مصلحة نادي الزمالك ويعيده إلى المسار الصحيح.

