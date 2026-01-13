ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: شرف لي لكن لم نصل لاتفاق نهائي

حسم البرازيلي روجيرو ميكالي، المدرب السابق لمنتخب مصر الأولمبي، الجدل الدائر حول ارتباط اسمه بتولي تدريب نادي الزمالك، مؤكدًا أن قيادة الفريق الأبيض تمثل محطة مهمة ومشرفة في مسيرة أي مدرب.

وخلال حديثه في تصريحات إعلامية، أوضح ميكالي أن ترشيحه لمنصب المدير الفني للزمالك أمر حقيقي، معتبرًا ذلك انعكاسًا للتقدير الذي يحظى به، في ظل المكانة التاريخية للنادي وقاعدته الجماهيرية الواسعة داخل مصر وعلى مستوى القارة الإفريقية.

وأشار المدرب البرازيلي إلى أنه دخل في اتصالات أولية مع مسؤولي الزمالك خلال الفترة الماضية، إلا أن تلك المفاوضات لم تتطور إلى مرحلة الاتفاق الرسمي، بسبب وجود بعض المعوقات التي حالت دون حسم الملف حتى الآن.

وأكد ميكالي أنه يتابع عن قرب الأوضاع التي يمر بها الزمالك في الوقت الراهن، مشددًا على أنه يدرك حجم التحديات، لكنه يرى في تدريب الفريق فرصة كبيرة ومسؤولية يعتز بها.

وأضاف أنه في حال توافرت ظروف مناسبة واتفاق واضح يحقق طموحات جميع الأطراف، فلن يتردد في قبول المهمة والعمل بكل طاقته من أجل إعادة الاستقرار الفني للفريق.

واختتم ميكالي حديثه معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا إيجابيًا في المفاوضات، بما يخدم مصلحة نادي الزمالك ويعيده إلى المسار الصحيح.