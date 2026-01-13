قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
رياضة

خالد طلعت: الأهلي يحتاج لشبه معجزة من أجل التأهل في بطولة عاصمة مصر

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي خالد طلعت، منشوراً بشأن القلعة الحمراء والتأهل لـ كأس عاصمة مصر.

القلعة الحمراء 

وكتب خالد طلعت ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "موقف الأهلي يزداد صعوبة في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر ، عقب فوزه المقاولون على انبي ، وفوز المحلة على سيراميكا وتراجع الأهلي للمركز السادس.

وتابع طلبعت: الأهلي يحتاج لشبه معجزة وحسبة برما ومساعدة الآخرين من أجل التأهل".

وتقرر رسميًا نقل مباراة النادي الأهلي أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، بدلًا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي كما كان مخططًا لها في وقت سابق.

وجاء قرار نقل المباراة بعد إخطار رسمي من مسئولي هيئة استاد القاهرة لإدارة النادي الأهلي، يفيد بعدم القدرة على استضافة اللقاء المقرر إقامته يوم 23 يناير الجاري، بسبب استمرار أعمال الصيانة والتطوير داخل الاستاد، وعدم جاهزية أرضية الملعب في الموعد المحدد.

خطاب رسمي للأهلي بشأن جاهزية الملعب

وأكد مسئولو استاد القاهرة، في خطابهم المرسل إلى النادي الأهلي، أن أرضية الملعب تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة، بما يضمن جاهزيتها بالشكل اللائق لاستضافة المباريات المحلية والقارية، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

برج العرب بديلًا مناسبًا لاستضافة اللقاء

وبناءً على ذلك، استقرت الجهات المعنية بالتنسيق مع النادي الأهلي على إقامة المباراة على استاد برج العرب، الذي يُعد من الملاعب الجاهزة لاستضافة اللقاءات الكبرى، وسبق أن احتضن العديد من مباريات الأهلي في البطولات الأفريقية والمحلية دون أي معوقات تنظيمية.

الأهلي يستعد لمواصلة مشواره الأفريقي

ويواصل الأهلي استعداداته بقوة لمواجهة يانج أفريكانز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب القاري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك ترتيبات الحضور الجماهيري، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتماد استاد برج العرب كملعب رسمي لاستضافة اللقاء.

الاهلي الزمالك خالد طلعت كأس مصر

