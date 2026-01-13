ورد صناعي .. ريهام عبد الغفور توجه رسالة غامضة لجمهورها

وجّهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة غامضة الي جمهورها عبر حسابها الشخصي انسحزان

وكتبت عبد الغفور من خلال حسابه الشخصي :“لا يؤثر الماء على الزهور الاصطناعية”.

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في الموسم الحالي، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الأحد ،بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إن غاب القط

حقق فيلم إن غاب القط، ايرادات وصلت الى 1.116.891 جنيها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين وأسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، انتصار وعدد آخر من الفنانين.