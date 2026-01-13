خالد الغندور: كرة القدم مافيهاش حاجة اسمها وشه حلو ونحس

انتقد الإعلامي خالد الغندور علي التصريحات بشأن عدم سفر الفنانين لدعم منتخب مصر أمام السنغال

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كرة القدم مافيهاش ده وشه حلو و ده وشه نحس ده لو سافر يتفرج هنخسر و لو لم يسافر هنكسب ده كلام فارغ كرة القدم تخطيط و عمل و اجتهاد و امكانيات و توفيق من عند ربنا



يستعد منتخب مصر الوطني لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره السنغالي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب



المباراة تأتي بعد مشوار قوي للفراعنة في البطولة، حيث أثبت المنتخب قوته وتماسكه في الأدوار الماضية.