رياضة

‏التلفزيون الجزائري: بطل أمم أفريقيا أختير مسبقا.. والنسخة الحالية الأسوأ تحكيميا

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
عبدالله هشام

كشف التلفزيون الجزائري الرسمي، أسباب خروج منتخب الجزائر من منافسات أمم أفريقيا 2025 ، وسط اتهامات لاحقت الاتحاد الإفريقي والمغرب مستضيف البطولة.

وذكر التقرير الجزائري الرسمي، أن فساد التحكيم خلال مباريات أمم أفريقيا صفحة سوداء في تاريخ البطولة، وزاد من سوء سمعة الكرة الإفريقية .

وأضاف : الفضيحة التحكيمية المدوية التي نصبت السنغالي عيسى سي، حكما لمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره النيجيري ، لم تكن غريبة على من تابع مجريات الكان.

وأوضح : ليست الأولى ركلة الجزاء التي رآها العالم ولم يراها الحكم، لأنه بُرمج على إيقاف منافس محتمل للبطل المقرر.

وحسب التقرير ، فإن الحكم ساهم في تحجيم لاعبي الجزائر عن طريق سلسلة من البطاقات الصفراء الاستفزازية غير المبررة ضد لاعبين.

وأشار التقرير، إلى أن التحكيم يحاول مساعدة منتخب المغرب مستضيف البطولة بكل الوسائل.

وألقى التقرير الضوء على التحكيم في مباراة تنزانيا على رفض الحكم احتساب ركلة جزاء صحيحة ، إثر عرقلة واضحة على المهاجم إيديناو في لقاء المغرب.

ولمح لأحقية منتخب الكاميرون في مباراة ربع النهائي لركلتي جزاء وانضم إلى قائمة الضحايا.

وأختتم تقرير الجزائري الرسمي : الحال لن يتوقف هنا، فلن ينجو من حكام البطل المقرر سلفاً لا منتخب نيجيريا الذي سيتذوق من كأس الانحياز ولا من يلي نيجيريا في مباراة الختام. 

منتخب الجزائر أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب منتخب مصر

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر السيارات الكهربائية

