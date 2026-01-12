قبل مواجهة السنغال.. حفيظ دراجي يثني على موقف المصريين مع منتخب الجزائر

وجه المعلق الجزائري حفيظ دراجي، رسالة إلى المصريين قبل لقاء منتخبي مصر والسنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عادت بي الذاكرة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، عندما تُوِّج المنتخب الجزائري باللقب القاري وسط جماهير مصرية عظيمة ومحترمة، رغم بقايا الاحتقان الذي كان سائدًا أنذاك في بعض الأوساط بسبب واقعة أم درمان".

وأضاف: "ومع ذلك، لم نجد مصريًا واحدًا وقف ضد الجزائر، أو ساند منتخبًا آخر ضدها، أو عمل على تشويه صورة الجزائريين".

تابع: "لن ننسى جميل المصريين وأفضالهم و طيبتهم معنا، واحترامهم لنا إلى يوم الدين، ولن نتردد في معاملتهم بنفس القدر من المودة والاحترام، وتشجيعهم في كل مناسبة لأنهم أهل لذلك.. بالتوفيق هذا الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا".