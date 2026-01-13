قمة الأرقام والذكريات.. صلاح وماني يشعلان نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

يضرب النجم محمد صلاح موعدا مرتقبا مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، في مواجهة تحمل طابعا خاصًا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في المغرب، في لقاء يعد من أكثر مواجهات النسخة الحالية ترقبا.

صلاح وماني صراع العمالقة في القارة السمراء

تحمل مواجهة مصر والسنغال صداما استثنائيا بين اثنين من أبرز نجوم الكرة الأفريقية خلال العقد الأخير، محمد صلاح وساديو ماني، اللذين شكلا معًا ثنائيا هجوميا مرعبا في صفوف ليفربول، ودونا تاريخيا لا ينسى مع “الريدز”.

الأكثر تأثيرا في أمم أفريقيا خلال عقد

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، يتصدر ماني وصلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بكأس الأمم الأفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وجاء ساديو ماني في الصدارة بـ19 مساهمة تهديفية (10 أهداف و9 تمريرات حاسمة)، بينما حل محمد صلاح ثانيًا بـ16 مساهمة (11 هدفا و5 تمريرات حاسمة)، ليؤكد الثنائي سيطرتهما على مشهد البطولة القارية لسنوات طويلة.

نسخة استثنائية في مسيرة صلاح

وتحمل نسخة 2025 أهمية خاصة لمحمد صلاح، إذ تُعد الأكثر إنتاج له تهديفيا في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفا واحدا حتى الآن، بإجمالي 5 مساهمات.

ويتفوق هذا الرقم على ما قدمه في النسخ السابقة، حيث أسهم في 4 أهداف خلال نسخة 2017 (هدفان وتمريرتان حاسمتان)، وهدفين فقط في نسختي 2019 و2023، بينما سجل هدفين وصنع هدفا في نسخة 2021.

مواجهة بطعم الذكريات والحسابات المفتوحة

تزداد المباراة طابعًا رمزيًا، إذ تجمع صلاح وماني للمرة الأولى في بطولة كبرى منذ انتهاء فترتهما المشتركة مع ليفربول، بعدما شكلا أحد أخطر الثنائيات الهجومية في أوروبا لعدة مواسم.

كما يسعى صلاح لرد الاعتبار، بعدما تفوق ماني في آخر مواجهتين مباشرتين بينهما، حين فاز منتخب السنغال على مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، وكذلك في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022، وكلاهما بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر والسنغال

تُقام مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، في لقاء يُنتظر أن يشعل أجواء البطولة حتى صافرة النهاية.