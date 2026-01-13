قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025

منتخب نيجريا
منتخب نيجريا
محمد سمير

يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره منتخب المغرب فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

وتأهل منتخب نيجيريا على حساب الجزائر عقب الفوز بهدفين دون رد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما نجح منتخب المغرب فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بهدفين دون رد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتواصل نيجيريا فرض هيمنتها على منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما قدم منتخب «النسور الخضراء» مستويات لافتة جعلته الطرف الأقوى حتى الآن على صعيد النتائج والأرقام، ليؤكد أحقيته بالتواجد في صدارة المشهد القاري.

ونجح المنتخب النيجيري في تسجيل 14 هدفًا، ليصبح صاحب أقوى خط هجوم في البطولة حتى هذه المرحلة، مستفيدًا من التنوع الهجومي والفعالية العالية أمام المرمى، إلى جانب الانسجام الكبير بين عناصره الهجومية.

لوكمان وأوسيمين يقودان التفوق الهجومي

وتألق أديمولا لوكمان بشكل لافت، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالبطولة حتى الآن، بإجمالي 7 مساهمات مباشرة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليعد أحد أبرز نجوم البطولة بلا منازع.

وجاء فيكتور أوسيمين في المركز الثاني بقائمة الأكثر مساهمة، بعدما ساهم في 6 أهداف، بتسجيله 4 أهداف وصناعته هدفين، ليواصل مهاجم نابولي تأكيد قيمته الكبيرة كأحد أخطر مهاجمي القارة الإفريقية.

العلامة الكاملة للنسور الخضراء

ولم تقتصر الأفضلية النيجيرية على الجانب الهجومي فقط، إذ يُعد المنتخب النيجيري الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، محققًا العلامة الكاملة، في مؤشر واضح على الاستقرار الفني والانضباط التكتيكي داخل الفريق.

وتضع هذه الأرقام منتخب نيجيريا في موقع المرشح الأبرز للمنافسة بقوة على اللقب، خاصة في ظل امتلاكه حلولًا هجومية متعددة وقدرة واضحة على حسم المباريات في مختلف الظروف.

