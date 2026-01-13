قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

200 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

محمد سمير

أقيم الإجتماع الفني لبطولة مصر الدولية البارالمبية، في نسختها الثالثة ، والمقرر إقامتها على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 13 وحتى 18 يناير الجاري.

حضر الاجتماع الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة ، عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة، للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وأكد الموريشي ديراج جونيدري الحكم العام للبطولة، أن البطولة تشهد مشاركة 200 لاعبا ولاعبة من 28 دولة وهي: “أمريكا – كندا – الكونغو الديمقراطية – التشيك – إنجلترا – إستونيا – فرنسا – بلجيكا – النمسا – ويلز – اليونان – الهند – العراق – أيرلندا – إيطاليا – الكويت – هولندا – نيجيريا – بيرو – البرتغال – رومانيا – المملكة العربية السعودية – اسكتلندا – جنوب إفريقيا – السويد – تايلاند – تركيا – بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

وتعد البطولة من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها “Grade 2” وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسختين.

جدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية قد انطلقت عام 2024 وشارك بها 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وشارك في النسخة الثانية 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة.

وحقق لاعبو منتخبنا الوطني في النسخة الماضية 17 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

بطولة مصر الدولية البارالمبية نادي النادي العاصمة الإدارية الجديدة مشاركة 200 لاعبا 28 دولة مصر الدولية البارالمبية

