كل ما تريد أن تعرفه عن رحلة التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2027

تبدأ اليوم رسمياً رحلة التأهل لنسخة 2027 من بطولة كأس أمم إفريقيا، مع بث مراسم قرعة الدور التمهيدي مباشرة عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي ستحدد أولى مواجهات المنتخبات الأقل تصنيفًا في القارة.

الدول المستضيفة للبطولة

الدول المستضيفة للبطولة ستكون كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة يترقبها عشاق الكرة الإفريقية لمتابعة صراع المنتخبات على بطاقة التأهل إلى النهائيات.

المشاركون في الدور التمهيدي

المشاركون في الدور التمهيدي هم 12 منتخبًا من أصحاب أدنى التصنيف حسب تصنيف الفيفا، يتنافسون على 6 مقاعد تؤهلهم للانضمام إلى دور المجموعات، الذي ينتظرهم فيه بالفعل 42 منتخبًا ضمنت مشاركتها تلقائيًا في المرحلة التالية من التصفيات.

نظام الدور التمهيدي تم تقسيمه إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى تضم منتخبات: ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، وموريشيوس.

المجموعة الثانية تضم منتخبات: تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشيل، وإريتريا.

سيواجه كل منتخب من المجموعة الأولى منتخبًا من المجموعة الثانية بنظام الذهاب والإياب، على أن يستضيف المنتخب الأقل تصنيفًا مباراة الذهاب. هذا النظام يهدف إلى منح فرص متساوية للمنتخبات الأقل خبرة على الساحة الإفريقية، وضمان منافسة عادلة.

تأهل 6 منتخبا

في نهاية الدور التمهيدي، سيتم حسم تأهل 6 منتخبات للانضمام إلى قرعة دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، لتكمل بذلك قائمة أفضل 48 منتخبًا إفريقيًا يتنافسون على حجز مقاعدهم في النهائيات.

الحدث يمثل خطوة مهمة في التحضير للبطولة المقبلة، ويعكس جهود "كاف" في إتاحة الفرصة لجميع المنتخبات الأفريقية للمشاركة وإبراز مواهبها، مع بداية العد التنازلي نحو نسخة مشوقة من البطولة القارية الكبرى.