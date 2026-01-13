قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كل ما تريد أن تعرفه عن رحلة التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2027

قرعة أمم إفريقيا
قرعة أمم إفريقيا
إسلام مقلد

تبدأ اليوم رسمياً رحلة التأهل لنسخة 2027 من بطولة كأس أمم إفريقيا، مع بث مراسم قرعة الدور التمهيدي مباشرة عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي ستحدد أولى مواجهات المنتخبات الأقل تصنيفًا في القارة.

الدول المستضيفة للبطولة

الدول المستضيفة للبطولة ستكون كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة يترقبها عشاق الكرة الإفريقية لمتابعة صراع المنتخبات على بطاقة التأهل إلى النهائيات.

المشاركون في الدور التمهيدي

المشاركون في الدور التمهيدي هم 12 منتخبًا من أصحاب أدنى التصنيف حسب تصنيف الفيفا، يتنافسون على 6 مقاعد تؤهلهم للانضمام إلى دور المجموعات، الذي ينتظرهم فيه بالفعل 42 منتخبًا ضمنت مشاركتها تلقائيًا في المرحلة التالية من التصفيات.

نظام الدور التمهيدي تم تقسيمه إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى تضم منتخبات: ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، وموريشيوس.
المجموعة الثانية تضم منتخبات: تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشيل، وإريتريا.

سيواجه كل منتخب من المجموعة الأولى منتخبًا من المجموعة الثانية بنظام الذهاب والإياب، على أن يستضيف المنتخب الأقل تصنيفًا مباراة الذهاب. هذا النظام يهدف إلى منح فرص متساوية للمنتخبات الأقل خبرة على الساحة الإفريقية، وضمان منافسة عادلة.

تأهل 6 منتخبا

في نهاية الدور التمهيدي، سيتم حسم تأهل 6 منتخبات للانضمام إلى قرعة دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، لتكمل بذلك قائمة أفضل 48 منتخبًا إفريقيًا يتنافسون على حجز مقاعدهم في النهائيات.

الحدث يمثل خطوة مهمة في التحضير للبطولة المقبلة، ويعكس جهود "كاف" في إتاحة الفرصة لجميع المنتخبات الأفريقية للمشاركة وإبراز مواهبها، مع بداية العد التنازلي نحو نسخة مشوقة من البطولة القارية الكبرى.

