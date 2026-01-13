عمومية التزحلق على الجليد تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي في الجمعية الخاصة

عقد اتحاد التزحلق على الجليد، بمقر الاتحاد، اجتماع الجمعية العمومية الخاصة، برئاسة الدكتورة هبة جرجس، رئيس الاتحاد، لمناقشة واعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي، وفقًا لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2022، وطبقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1410 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2025، بشأن ضوابط انعقاد الاجتماع الخاص.

وقد اكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد، وتم اعتماد والتصديق على التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للاتحاد.

حضر الاجتماع ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ممن لهم حق الحضور، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، والمستشار القضائي، وذلك في إطار من الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والتنظيمية.

