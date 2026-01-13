مهاجم الترجي الجرجيسي على ردار الأهلي .. من هو؟

كشفت تقارير صحفية تونسية عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع أوجو ستانلي، لاعب الترجي الجرجيسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة فوت 24 التونسية أن نادي الترجي الجرجيسي تلقى عرضين من الأهلي، والمغرب الفاسي، للتعاقد مع أوجو ستانلي، ما يعطل صفقة انتقال اللاعب إلى مولودية وهران الجزائري.

وكتبت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ترجي الجنوب يتراجع عن التفريط في أوجو ستانلي لمولدية وهران بعد وصول عرضين من الأهلي المصري والمغرب الفاسي".

موقف الأهلي يزداد صعوبة في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر



زاد موقف الأهلي صعوبة كبيرة في التأهل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر، بعد النتائج الأخيرة في البطولة.

جاء ذلك عقب فوز المقاولون العرب على إنبي، وفوز غزل المحلة على سيراميكا كليوباترا، ما أدى إلى تراجع الأهلي إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

معجزة لتأهل الأهلي

وبحسب حسابات النقاط الحالية، يحتاج الأهلي إلى شبه معجزة لضمان التأهل، إذ تتطلب مشاركته في الدور المقبل ليس فقط الفوز في المباريات القادمة، بل أيضًا نتائج مساعدة من الفرق الأخرى لصالحه، مما يضع الفريق في موقف حرج للغاية ويزيد الضغط على الجهاز الفني واللاعبين.



