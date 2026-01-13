قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم الترجي الجرجيسي على ردار الأهلي .. من هو؟

أوجو ستانلي
أوجو ستانلي
حسن العمدة

كشفت تقارير صحفية تونسية عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع أوجو ستانلي، لاعب الترجي الجرجيسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة فوت 24 التونسية أن نادي الترجي الجرجيسي تلقى عرضين من الأهلي، والمغرب الفاسي، للتعاقد مع أوجو ستانلي، ما يعطل صفقة انتقال اللاعب إلى مولودية وهران الجزائري.

وكتبت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ترجي الجنوب يتراجع عن التفريط في أوجو ستانلي لمولدية وهران بعد وصول عرضين من الأهلي المصري والمغرب الفاسي".

موقف الأهلي يزداد صعوبة في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر
 

زاد موقف الأهلي صعوبة كبيرة في التأهل إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر، بعد النتائج الأخيرة في البطولة. 

جاء ذلك عقب فوز المقاولون العرب على إنبي، وفوز غزل المحلة على سيراميكا كليوباترا، ما أدى إلى تراجع الأهلي إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

معجزة لتأهل الأهلي

وبحسب حسابات النقاط الحالية، يحتاج الأهلي إلى شبه معجزة لضمان التأهل، إذ تتطلب مشاركته في الدور المقبل ليس فقط الفوز في المباريات القادمة، بل أيضًا نتائج مساعدة من الفرق الأخرى لصالحه، مما يضع الفريق في موقف حرج للغاية ويزيد الضغط على الجهاز الفني واللاعبين.


 

أوجو ستانلي النادي الأهلي الترجي الجرجيسي الأهلي المغرب الفاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أرشيفية

ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ترشيحاتنا

أدم ياسر فوزى

الاتحاد السكندري ينعى آدم ياسر فوزى لاعب الناشئين

كأس أمم إفريقيا

صراع الأبطال بين مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. من يحسم التأهل؟

ألفارو أربيلوا

ألفارو أربيلوا: ريال مدريد بيتي ولن أحاول تقليد مورينيو

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد