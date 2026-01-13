الوكرة القطري يرفض انتقال موهبة الجزائر إلي الأهلي.. تفاصيل

ذكرت صحيفة الوطن القطرية نقلاً عن مصدر رسمي داخل نادي الوكرة، ووكيل أعمال اللاعب ماجد بوعمور، عدم صحة ما تردد حول وجود مفاوضات من جانب الأهلي، مشددين على تمسك النادي بخدمات مهاجمه وعدم وجود أي نية للاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: لا توجد أي مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع رضوان بركان، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة كما نفى ماجد بوعمور وكيل اللاعب الأنباء ذاتها، مؤكدًا: هذه مجرد شائعات، لا توجد أي اتصالات أو مفاوضات بين الأهلي ورضوان بركان في الوقت الحالي.

يُذكر أن رضوان بركان انضم إلى صفوف الوكرة قادمًا من شبيبة القبائل الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ونجح سريعًا في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، بعدما خاض 11 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.