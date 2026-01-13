الغندور: إحنا معاك يا حسام.. منتخب مصر تعظيم سلام

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لـ الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر.

حسام حسن

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"احنا معاك يا حسام ،منتخب مصر تعظيم سلام".

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لبدء مرحلة جديدة من التحضيرات خلال الفترة المقبلة، بإقامة معسكر خارجي في دولة قطر خلال شهر مارس، وذلك ضمن خطة التحضير لمشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا المعسكر عقب انتهاء مشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، حيث يواصل الفراعنة مشوارهم القاري بمواجهة قوية أمام منتخب السنغال بعد غدٍ الأربعاء في الدور نصف النهائي للبطولة.

ومن المقرر أن يشهد معسكر قطر خوض منتخب مصر مباراتين وديتين من العيار الثقيل، إذ يلتقي المنتخب السعودي يوم 26 مارس، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 30 من الشهر ذاته، في إطار برنامج فني يهدف إلى اختبار اللاعبين أمام مدارس كروية متنوعة.

وجرى التنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، لوضع برنامج إعداد متكامل يركز على رفع الجاهزية البدنية والفنية، ومنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمستويات مختلفة، بما يساعد على الوقوف على مدى تطور الأداء وتصحيح أي سلبيات.

ويهدف هذا المعسكر إلى توفير أفضل تحضير ممكن للفراعنة، بما يتماشى مع تطلعات الجماهير المصرية، ويضمن ظهور المنتخب بصورة قوية ومشرفة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.