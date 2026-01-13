قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقالة أحمد سليمان من مجلس الزمالك.. الحقيقة كاملة

أحمد سليمان
أحمد سليمان
عبدالله هشام

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تقديمه بالإستقالة من منصبه على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ضد قرارات المجلس.

وكان أحمد سليمان أكد في وقت سابق أنه بعيد عن قرارات نادي الزمالك ويعرفها من السوشيال ميديا بجانب ابتعاده عن المكتب التنفيذي.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناةMBC مصر: "لم أتقدم باستقالتي ولن أتقدم بها دي إشاعات في السوشيال ميديا، ومفيش أي حاجة من دي هتحصل.

وأشار سليمان إلى أن خبر استقالته وصل إليه أثناء وجوده في النادي، وهو يتابع مباراة المنتخب الوطني، مما جعله يشعر بالدهشة من سرعة انتشار الأخبار المغلوطة.

وأوضح أن هذه الأخبار لم تُنشر من أي مصدر رسمي داخل النادي، بل جاءت نتيجة ترويج بعض الحسابات على السوشيال ميديا.

 

حقيقة تسريب خبر استقالة احمد سليمان

وأردف: ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي ليس إلا عملًا من بعض اللجان التي تسعى لإثارة البلبلة بين أعضاء المجلس والجماهير، موضحًا أن هذا السلوك غير مسؤول ويهدف إلى خلق حالة من التوتر داخل النادي.

وشدد سليمان على التزامه الكامل بمسؤولياته كعضو مجلس إدارة، مؤكداً أن عمله في خدمة النادي لم يتوقف وأنه مستمر في أداء مهامه بكل جدية.

كما دعا الجماهير إلى توخي الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بأعضاء المجلس، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على صورة النادي.

واختتم سليمان تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير ووسائل الإعلام، مؤكداً أن الأخبار الرسمية حول مجلس الإدارة تأتي فقط من مصادر النادي الموثوقة، وأن أي خبر آخر يجب التعامل معه بحذر حتى التأكد من صحته.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك أحمد سليمان استقالة أحمد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

دهس صادم في لوس أنجلوس وتوتر عالمي متصاعد.. ترامب يتوعد وإيران ترد بلهجة نارية

دهس صادم في لوس أنجلوس وسط توتر عالمي متصاعد.. ترامب يتوعد إيران وطهران ترد بلهجة نارية

الزوجة فاتن شلبي وزوجها علي فضل الله

رحلا معًا في أيام قليلة.. حكاية وفاء نادرة تهز المحمودية بعد وفاة زوجة حزنًا على فراق زوجها

وزير الصحة

إنجازات ضخمة لتحسين جودة الخدمة.. وتحذير عاجل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي | رسائل مهمة من الصحة

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد