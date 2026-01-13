استقالة أحمد سليمان من مجلس الزمالك.. الحقيقة كاملة

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تقديمه بالإستقالة من منصبه على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ضد قرارات المجلس.

وكان أحمد سليمان أكد في وقت سابق أنه بعيد عن قرارات نادي الزمالك ويعرفها من السوشيال ميديا بجانب ابتعاده عن المكتب التنفيذي.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناةMBC مصر: "لم أتقدم باستقالتي ولن أتقدم بها دي إشاعات في السوشيال ميديا، ومفيش أي حاجة من دي هتحصل.

وأشار سليمان إلى أن خبر استقالته وصل إليه أثناء وجوده في النادي، وهو يتابع مباراة المنتخب الوطني، مما جعله يشعر بالدهشة من سرعة انتشار الأخبار المغلوطة.

وأوضح أن هذه الأخبار لم تُنشر من أي مصدر رسمي داخل النادي، بل جاءت نتيجة ترويج بعض الحسابات على السوشيال ميديا.

حقيقة تسريب خبر استقالة احمد سليمان

وأردف: ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي ليس إلا عملًا من بعض اللجان التي تسعى لإثارة البلبلة بين أعضاء المجلس والجماهير، موضحًا أن هذا السلوك غير مسؤول ويهدف إلى خلق حالة من التوتر داخل النادي.

وشدد سليمان على التزامه الكامل بمسؤولياته كعضو مجلس إدارة، مؤكداً أن عمله في خدمة النادي لم يتوقف وأنه مستمر في أداء مهامه بكل جدية.

كما دعا الجماهير إلى توخي الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بأعضاء المجلس، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على صورة النادي.

واختتم سليمان تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير ووسائل الإعلام، مؤكداً أن الأخبار الرسمية حول مجلس الإدارة تأتي فقط من مصادر النادي الموثوقة، وأن أي خبر آخر يجب التعامل معه بحذر حتى التأكد من صحته.