جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل

ألقت السلطات المالية القبض على مشعوذ شهير بعدما جمع 33,500 يورو، أي ما يقارب 3 ملايين فرنك إفريقي، من جماهير كرة القدم في البلاد، بزعم قدرته على ممارسة أعمال سحرية لضمان فوز منتخب مالي بلقب كأس أمم إفريقيا.

وجاء التحرك الأمني بعد أن ودّع منتخب مالي، المعروف باسم "النسور"، البطولة من دور ربع النهائي عقب خسارته أمام منتخب السنغال.

احتجاز المشعوذ

وتدخلت الحكومة المالية فورًا لوضع المشعوذ رهن الاحتجاز، حيث يواجه الآن تهمة الاحتيال واستغلال الجماهير عبر ادعاءات زائفة، في قضية أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين.

استغلال الشغف الجماهيري بكرة القدم

الواقعة تسلط الضوء على محاولات بعض الأفراد استغلال الشغف الجماهيري بكرة القدم لتحقيق مكاسب مالية، وما يتبع ذلك من تدخل السلطات لضبط الأمن وحماية الجمهور من النصب والخداع.