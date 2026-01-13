قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
تعاقدات وإعارات.. صفقات الأندية المصرية في ميركاتو يناير.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أبرز صفقات الأندية المصرية في شهر يناير.

صفقات الأندية المصرية

كتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صفقات الأندية المصرية في شهر يناير (حتى الأن)

- بيراميدز :

الفلسطيني حامد حمدان من بتروجيت

الزامبي باسكال فيري من زيسكو يونايتد الزامبي (تحت السن)

- الاتحاد السكندري :

محمود عبد العاطي دونجا من بيراميدز

عبد الرحمن جودة من بيراميدز

يسري وحيد من البنك الأهلي (إعارة)

خالد عبد الفتاح من سيراميكا (إعارة)

- المصري :

المغربي أسامة زمراوي من الوداد المغربي

الفلسطيني عميد صوافطة من السلط الأردني

- المقاولون العرب :

أحمد نادر حواش من انبي (إعارة)

حازم العسكري من زد (إعارة)

- الأهلي :

عبد الرحمن رشدان من مودرن سبورت (قطع إعارة)

- غزل المحلة :

البوروندي عبدي إينيزا من إيجل نوار البوروندي

الجنوب أفريقي جيمي موانجا من ينيكامي القبرصي

- حرس الحدود :

التونسي عزيز عبيد من الاتحاد المنستيري التونسي

- فاركو :

محمد يوسف كماتشو من الإنتاج الحربي

- مودرن سبورت :

حمدي مارسيلو من السكة الحديد

- الزمالك : (الراحلين)

المغربي صلاح الدين مصدق الى الوداد المغربي (فسخ تعاقد)

المغربي عبد الحميد معالي الى اتحاد طنجه (فسخ تعاقد)

الفلسطيني عمر فرج (فسخ تعاقد)

المغربي محمود بنتايج (فسخ تعاقد)".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة في ملف الانتقالات الشتوية داخل النادي الأهلي.


وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم»، أن صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء باتت محسومة بشكل نهائي، ليصبح لاعبًا في صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت على حساب أشرف داري، الذي أُبلغ بعدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الأهلي وفرت للاعب عرضًا من أحد الأندية المحلية، إلا أنه رفضه، في ظل وجود اهتمام من أحد الأندية الخليجية، مع احتمالية فسخ تعاقده بالتراضي.

وأكد شوبير، أن عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، اجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه رسميًا للأهلي كإحدى الصفقات الشتوية، على أن ينتقل أحمد رضا إلى البنك الأهلي معارًا ضمن تفاصيل الصفقة.

وأوضح أن الأهلي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مروان عثمان «أوتاكا» لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى جانب وجود مفاوضات مع الثنائي خالد صبحي ومحمد مخلوف لاعبي المصري البورسعيدي، فضلًا عن البحث عن مهاجم أجنبي تحت السن.

الدوري المصري الاهلي الزمالك بيراميدز

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة للحياء| شاهد

نهاية مرعبة.. مصرع عاطل أثناء محاولة سرقة كابلات كهرباء بالعجوزة

رفضت تتسول معاه.. ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب فى الشارع

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

