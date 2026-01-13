تعاقدات وإعارات.. صفقات الأندية المصرية في ميركاتو يناير.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أبرز صفقات الأندية المصرية في شهر يناير.

صفقات الأندية المصرية

كتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صفقات الأندية المصرية في شهر يناير (حتى الأن)

- بيراميدز :

الفلسطيني حامد حمدان من بتروجيت

الزامبي باسكال فيري من زيسكو يونايتد الزامبي (تحت السن)

- الاتحاد السكندري :

محمود عبد العاطي دونجا من بيراميدز

عبد الرحمن جودة من بيراميدز

يسري وحيد من البنك الأهلي (إعارة)

خالد عبد الفتاح من سيراميكا (إعارة)

- المصري :

المغربي أسامة زمراوي من الوداد المغربي

الفلسطيني عميد صوافطة من السلط الأردني

- المقاولون العرب :

أحمد نادر حواش من انبي (إعارة)

حازم العسكري من زد (إعارة)

- الأهلي :

عبد الرحمن رشدان من مودرن سبورت (قطع إعارة)

- غزل المحلة :

البوروندي عبدي إينيزا من إيجل نوار البوروندي

الجنوب أفريقي جيمي موانجا من ينيكامي القبرصي

- حرس الحدود :

التونسي عزيز عبيد من الاتحاد المنستيري التونسي

- فاركو :

محمد يوسف كماتشو من الإنتاج الحربي

- مودرن سبورت :

حمدي مارسيلو من السكة الحديد

- الزمالك : (الراحلين)

المغربي صلاح الدين مصدق الى الوداد المغربي (فسخ تعاقد)

المغربي عبد الحميد معالي الى اتحاد طنجه (فسخ تعاقد)

الفلسطيني عمر فرج (فسخ تعاقد)

المغربي محمود بنتايج (فسخ تعاقد)".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة في ملف الانتقالات الشتوية داخل النادي الأهلي.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم»، أن صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء باتت محسومة بشكل نهائي، ليصبح لاعبًا في صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت على حساب أشرف داري، الذي أُبلغ بعدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الأهلي وفرت للاعب عرضًا من أحد الأندية المحلية، إلا أنه رفضه، في ظل وجود اهتمام من أحد الأندية الخليجية، مع احتمالية فسخ تعاقده بالتراضي.

وأكد شوبير، أن عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، اجتاز الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه رسميًا للأهلي كإحدى الصفقات الشتوية، على أن ينتقل أحمد رضا إلى البنك الأهلي معارًا ضمن تفاصيل الصفقة.

وأوضح أن الأهلي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مروان عثمان «أوتاكا» لاعب سيراميكا كليوباترا، إلى جانب وجود مفاوضات مع الثنائي خالد صبحي ومحمد مخلوف لاعبي المصري البورسعيدي، فضلًا عن البحث عن مهاجم أجنبي تحت السن.