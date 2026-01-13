اتحاد الكونغ فو يكرم اللاعبين أصحاب الانجازات في بطولة العالم بالصين

أقام الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، حفلا لتكريم أبطال المنتخب القومي للعموم، الذين شاركوا في بطولة العالم بالصين 2025، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة.

وحضر حفل التكريم شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

في البداية رحب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو باللاعبين المكرمين وأسرهم معبرا عن سعادته بتكريم اللاعبين واللاعبات أصحاب الإنجازات في البطولات الدولية.

ووجه الشكر للاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه على مدار الموسم الماضي، الذي شهد مشاركة مميزة في بطولة العالم 2025 التي أقيمت في الصين، إلى جانب منافسات الورلد جيمز ودورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية، فضلًا عن البطولات القارية والعربية.

وأضاف شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أن ما حققه أبطال المنتخب يعكس تطور منظومة الووشو كونغ فو في مصر، والاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لإعداد اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدا أن هذه النتائج لم تأت من فراغ، بل ثمرة عمل جماعي وتخطيط مستمر.

وتابع شريف مصطفى أن الاتحاد يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة دعم الأبطال المميزين، وتوسيع قاعدة الممارسة، مع التركيز على إعداد جيل جديد قادر على الحفاظ على مكانة مصر على منصات التتويج العالمية.

واختتم شريف مصطفى تصريحاته قائلا إن تكريم الأبطال هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، مشددا على أن الاتحاد يضع نصب عينيه تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات الدولية المقبلة، ورفع علم مصر في مختلف المحافل.

وحصل على التكريم المالي أصحاب الانجازات كل من اللاعبين أحمد عبدالحميد شلبي، ومنة الله محمد، إلى جانب المدربين معتز راضي، ورامي كامل، ومحمود فؤاد.

وقام شريف مصطفى بتوزيع شهادات التقدير على اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة في البطولات المختلفة على مدار الموسم الماضي، في أجواء سادتها روح الفخر والاعتزاز بالإنجازات المحققة.