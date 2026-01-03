بعثة المنتخب الأولمبي للكونغ فو تسافر إلى الصين للانتظام في معسكر تدريبي

غادرت بعثة المنتخب الأولمبي للووشو كونغ فو اليوم السبت مطار القاهرة الدولي في اتجاهها إلى دولة الصين للمشاركة في فعاليات الجولة الثانية من معسكر تدريب المنتخبات الإفريقية الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو استعدادا للبطولة الأفريقية التي تستضيفها القاهرة في شهر فبراير من العام المقبل.

تضم بعثة المنتخب الأولمبي للووشو كونغ فو 4 لاعبين وهم بلال حسن تحسين في أسلوب تايجي، يوسف رامي السيد محمد في الأساليب الحديثة، سندس محمد إبراهيم سنبل في الأساليب الحديثة، ونسرين أدهم عبد الرحيم الملاحي في أسلوب تايجي فيما يضم الجهاز الفني الكابتن خلاف محمد المدير الفني للأساليب الحديثة وحسن خليفة المدير الفني للتايجي.

الأساليب الحديثة

يقام المعسكر التدريبي للأساليب الحديثة وتايجي في بكين وذلك للاعبين المتوقع مشاركتهم فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026 فيما تقام المحطة الثالثة من المعسكر الأولمبي في مدينة الإسماعيلية ثم المحطة الرابعة إقامة البطولة الأفريقية يوم 9 نوفمبر في القاهرة والتي تعد من ضمن المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في داكار 2026 فيما ستكون المحطة الخامسة بطولة العالم في نسختها المقبلة.

تصريحات رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو

قال شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، رئيس الاتحاد الإفريقي، والعربي والمصري للووشو كونغ فو إن هذا الحدث يعد فريدا من نوعه إذ يجمع أكثر من 31 دولة إفريقية تحت مظلة واحدة من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للمنتخبات وهو حدث غير مسبوق منذ تأسيس الاتحاد الدولي.

يأتي تنظيم هذا المعسكر بدعم وتنسيق كامل من شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، رئيس الاتحاد الإفريقي، والعربي والمصري للووشو كونغ فو، ويعكس هذا الإنجاز الدور الريادي لمصر في قيادة وتطوير رياضة الووشو إفريقيا وعربيا ودوليا ويؤكد الحرص على إعداد جيل قوي من اللاعبين القادرين على تمثيل الوطن في المحافل الدولية.