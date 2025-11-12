قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصر تقود الووشو عالميًا.. شريف مصطفى مديرا فنيا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ
القسم الرياضي

يتولى شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي حاليًا منصب المدير الفني والمسؤول عن رياضة الووشو كونغ فو ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالمملكة العربية السعودية حتى 21 نوفمبر الجاري في تأكيد جديد على الثقة الدولية الكبيرة في الكفاءات المصرية.

ويُعد شريف مصطفى أول مصري وعربي وإفريقي يصل إلى هذه المكانة المرموقة داخل الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الذي يترأسه وزير الرياضة الصيني، ويُعتبر أحد أهم الأسماء التي تعتمد عليها القيادة الدولية للعبة في رسم السياسات والخطط الفنية والتنظيمية على مستوى العالم.

وعلى مدار مسيرته، قاد شريف مصطفى ملفات ومسؤوليات كبرى داخل الاتحاد الدولي، وأشرف على العديد من الأحداث العالمية مثل بطولات العالم ودورة الألعاب العالمية وبرنامج التضامن الأولمبي، إلى جانب مسؤوليته الحالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ما يعكس مكانته كأحد أعمدة تطوير اللعبة عالميًا.

كما أسهم شريف مصطفى بجهوده في تطوير اللعبة في إفريقيا والوطن العربي ومصر، ووضع نظمًا حديثة للتأهيل الفني والإداري جعلت من مصر مركزًا إقليميًا معتمدًا لإعداد المدربين والحكام واللاعبين، مما عزز حضور الووشو المصري في المحافل الدولية.

ويعد ما يحققه شريف مصطفى من نجاحات متتالية هو ترجمة حقيقية لمكانة مصر الرائدة في المنظومة الرياضية العالمية، ونموذج مشرف للقيادة المصرية التي تنال تقدير وثقة الاتحادات الدولية.

الووشو كونغ فو الكونغ فو دورة ألعاب التضامن الإسلامي التضامن الإسلامي بالسعودية شريف مصطفى

