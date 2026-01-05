مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

قدمت الشيف استير ذكى، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل خلطة التوابل للبطاطس الجاهزة .

خلطة توابل البطاطس

• 2 ملعقة كبيرة بابريكا (للون والنكهة الأساسية الحلوة/المدخنة الخفيفة)

• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

• 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

• 1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري )

• 1 ملعقة صغيرة زعتر ناشف (يضيف عمقًا ونكهة عطرية)

• 1 ملعقة صغيرة كركم (لللون الذهبي والنكهة الترابية الخفيفة)

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

• 1 ملعقة صغيرة ملح (وهو الأهم لبروز النكهات الأخرى)

طريقة الاستخدام:

يجب رشها على البطاطس الساخنة فور خروجها من الزيت أو الفرن والتقليب جيدًا لضمان التصاق التوابل بالبطاطس.

نصائح إضافية لإتقان النكهة:

إذا كنتِ تبحثين عن مزيد من الإبداع، يمكنك إضافة أو تعديل الآتي:

-لمسة من الحموضة: جربي إضافة ¼ ملعقة صغيرة من حمض الستريك (ملح الليمون)

- تخزين الخلطة: اخلطي التوابل كلها معًا وخزنيها في برطمان محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف، وبذلك ستكون جاهزة للاستخدام في أي وقت.