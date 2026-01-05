قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
بالصور

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس
رنا عصمت

قدمت الشيف استير ذكى، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل خلطة التوابل للبطاطس الجاهزة .

 

خلطة توابل البطاطس 

• 2 ملعقة كبيرة بابريكا (للون والنكهة الأساسية الحلوة/المدخنة الخفيفة)

• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

• 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

• 1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري )

• 1 ملعقة صغيرة زعتر ناشف (يضيف عمقًا ونكهة عطرية)

• 1 ملعقة صغيرة كركم (لللون الذهبي والنكهة الترابية الخفيفة)

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

• 1 ملعقة صغيرة ملح (وهو الأهم لبروز النكهات الأخرى)

طريقة الاستخدام:

يجب رشها على البطاطس الساخنة فور خروجها من الزيت أو الفرن والتقليب جيدًا لضمان التصاق التوابل بالبطاطس.

نصائح إضافية لإتقان النكهة:

إذا كنتِ تبحثين عن مزيد من الإبداع، يمكنك إضافة أو تعديل الآتي:

-لمسة من الحموضة: جربي إضافة ¼ ملعقة صغيرة من حمض الستريك (ملح الليمون)

- تخزين الخلطة: اخلطي التوابل كلها معًا وخزنيها في برطمان محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف، وبذلك ستكون جاهزة للاستخدام في أي وقت.

