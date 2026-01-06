قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور

مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد
مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد
محمد الغزاوى

​شهد ميدان المنشية بمحافظة بورسعيد، قبل قليل، نشوب حريق في أحد المطاعم الشهيرة، وذلك بالتزامن مع تواجد المواطنين في الشوارع لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وفور تلقي بلاغ بالواقعة، دفعت إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد عبد الله السعادة بسيارتي إطفاء وفريق إنقاذ للتعامل الفوري مع النيران، حيث نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها بالكامل وإجراء عمليات التبريد اللازمة للموقع.


مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد

​وحرص اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، على التواجد ميدانياً لتفقد موقع الحريق، يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وذلك للتأكد من انتهاء الحريق بشكل كامل وعدم وجود أي مخاطر تهدد المنطقة الحيوية.


​أسفر الحادث عن تعرض شخص واحد للإصابة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

بورسعيد نائب محافظ بورسعيد مدير امن بورسعيد عيد الميلاد

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

مشغولات ذهبية

مدفوعة باستمرار التوترات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

جانب من الزيارة

رئيس حدائق العاصمة يزور الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء تحسم الجدل: لا وجود لمنتج حليب الأطفال المسحوب في الأسواق المصرية

بالصور

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

