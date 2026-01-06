حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور

​شهد ميدان المنشية بمحافظة بورسعيد، قبل قليل، نشوب حريق في أحد المطاعم الشهيرة، وذلك بالتزامن مع تواجد المواطنين في الشوارع لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وفور تلقي بلاغ بالواقعة، دفعت إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد عبد الله السعادة بسيارتي إطفاء وفريق إنقاذ للتعامل الفوري مع النيران، حيث نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها بالكامل وإجراء عمليات التبريد اللازمة للموقع.



مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد

​وحرص اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، على التواجد ميدانياً لتفقد موقع الحريق، يرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وذلك للتأكد من انتهاء الحريق بشكل كامل وعدم وجود أي مخاطر تهدد المنطقة الحيوية.



​أسفر الحادث عن تعرض شخص واحد للإصابة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.