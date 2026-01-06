قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
لجنة التعليم والاتصالات توصي بحجب «روبلوكس» وتفعيل شرائح إنترنت أبوية لحماية النشء
ماذا قال نجوم الكرة المصرية عن فوز المنتخب على بنين؟ ضياء السيد يطلب الدفع بمهاجم.. عبد الجليل ينتقد الأداء.. ميدو يحذر.. وعبد الحليم يؤكد التأهل أهم
محافظات

مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي كورنيش الشاطئ واستمرار رفع كفاءته.. صور

مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته
مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته
محمد الغزاوى

كلف محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، إدارة الإشغالات بالحي بمتابعة الانضباط على الممشي الساحلي "الكورنيش" حفاظاً على استدامته، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030 وبعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد.

وهدفت الحملة إلى متابعة وازالة اية اشغالات وتعديات ومخالفات علي الكورنيش ؛ للحفاظ على مكتسبات التطوير واستدامة الكورنيش، بما يضمن ظهور الكورنيش في أبهى صورة حضارية تليق بالمدينة الباسلة خلال المناسبات الجارية ، وبما يعكس جهود الدولة في تطوير الواجهة البحرية وإعادة إحيائها كمتنفس حضاري وسياحي للمواطنين والزائرين.

مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته

وأكد رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد أن هذه الحملات تأتي تكاملًا مع أعمال تطوير المرحلة الأولى من الكورنيش، الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، والتي تشمل أرضيات حديثة، وأعمدة إنارة ديكورية، وإضاءات مخفية، وترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعزز الهوية البصرية للمدينة ويحافظ على استدامة ما تم إنجازه.

وأشار رئيس مناخ بورسعيد إلى أن رفع كفاءة الكورنيش يأتي في سياق تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة ما يتعلق بتحسين جودة الحياة، ودعم السياحة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

بورسعيد حي المناخ محافظة بورسعيد كورنيش الشاطئ

