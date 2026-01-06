مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي كورنيش الشاطئ واستمرار رفع كفاءته.. صور

كلف محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، إدارة الإشغالات بالحي بمتابعة الانضباط على الممشي الساحلي "الكورنيش" حفاظاً على استدامته، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030 وبعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد.

وهدفت الحملة إلى متابعة وازالة اية اشغالات وتعديات ومخالفات علي الكورنيش ؛ للحفاظ على مكتسبات التطوير واستدامة الكورنيش، بما يضمن ظهور الكورنيش في أبهى صورة حضارية تليق بالمدينة الباسلة خلال المناسبات الجارية ، وبما يعكس جهود الدولة في تطوير الواجهة البحرية وإعادة إحيائها كمتنفس حضاري وسياحي للمواطنين والزائرين.

مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته

وأكد رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد أن هذه الحملات تأتي تكاملًا مع أعمال تطوير المرحلة الأولى من الكورنيش، الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، والتي تشمل أرضيات حديثة، وأعمدة إنارة ديكورية، وإضاءات مخفية، وترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعزز الهوية البصرية للمدينة ويحافظ على استدامة ما تم إنجازه.

وأشار رئيس مناخ بورسعيد إلى أن رفع كفاءة الكورنيش يأتي في سياق تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة ما يتعلق بتحسين جودة الحياة، ودعم السياحة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.