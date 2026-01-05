محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من منطقة عمر بن عبد العزيز

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "عمر بن عبد العزيز" المرحلة الأولى بحي الزهور، وذلك بالتنسيق بين حي الزهور و إدارة التنمية الحضرية بالمحافظة تحت إشراف المهندسة أمل الألفي و الشركة القابضة لمياه الشرب و مديرية الطرق والنقل و عدد من الجهات المختصة



وشدد محافظ بورسعيد على ان الاعمال تعد انطلاقة جديدة في رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة و التطوير يشمل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة و رصف الطرق الداخلية وتغيير نوازل العمارات السكنية وغرف التفتيش

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالبنية التحتية بأحياء المحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ويشمل التطوير رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وزيادة معدلات الإضاءة العامة، ورصف الطرق الداخلية، وتغيير نوازل الصرف وبطاريات المياه بالعمارات السكنية وصب المناور و رفع كفاءة غرف التفتيش و أعمال تغيير التالف من مواسير مياه الشرب والصرف الصحي وغرف التفتيش، و أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المرافق الحيوية بالمنطقة

ويمتد نطاق الأعمال ليشمل تحسين البيئة العمرانية بالكامل داخل المنطقة، من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومعالجة التلفيات لضمان سلاسة التشغيل، إلى جانب زيادة الإضاءة العامة لتحقيق مستوى أعلى من الأمان، وتنفيذ أعمال رصف وتطوير للطرق الداخلية بما يسهل حركة المواطنين، فضلًا عن تغيير نوازل الصرف للعقارات السكنية لضمان تحسين كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للأهالي بصورة مستدامة.

و وجه اللواء محب حبشي بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت مع مواصلة تحسين مستوى النظافة بالمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأهالي حي الزهور