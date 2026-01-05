قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من منطقة عمر بن عبد العزيز

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من منطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور
محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من منطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور
محمد الغزاوى

 أعلن اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "عمر بن عبد العزيز" المرحلة الأولى بحي الزهور، وذلك بالتنسيق بين حي الزهور و إدارة التنمية الحضرية بالمحافظة تحت إشراف المهندسة أمل الألفي و الشركة القابضة لمياه الشرب و مديرية الطرق والنقل و عدد من الجهات المختصة 

وشدد محافظ بورسعيد على ان الاعمال تعد انطلاقة جديدة في رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة و التطوير يشمل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة و رصف الطرق الداخلية وتغيير نوازل العمارات السكنية وغرف التفتيش

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من منطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالبنية التحتية بأحياء المحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ويشمل التطوير رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وزيادة معدلات الإضاءة العامة، ورصف الطرق الداخلية، وتغيير نوازل الصرف وبطاريات المياه بالعمارات السكنية وصب المناور و رفع كفاءة غرف التفتيش و أعمال تغيير التالف من مواسير مياه الشرب والصرف الصحي وغرف التفتيش، و أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المرافق الحيوية بالمنطقة

ويمتد نطاق الأعمال ليشمل تحسين البيئة العمرانية بالكامل داخل المنطقة، من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومعالجة التلفيات لضمان سلاسة التشغيل، إلى جانب زيادة الإضاءة العامة لتحقيق مستوى أعلى من الأمان، وتنفيذ أعمال رصف وتطوير للطرق الداخلية بما يسهل حركة المواطنين، فضلًا عن تغيير نوازل الصرف للعقارات السكنية لضمان تحسين كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للأهالي بصورة مستدامة.

و وجه اللواء محب حبشي بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت مع مواصلة تحسين مستوى النظافة بالمناطق المحيطة، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأهالي حي الزهور

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الصرف الصحي

