الغرباوي يطمئن على طالب بورسعيد آدم بعد تعرضه لحادث عقر كلب ضال

اطمأن الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد على الحالة الصحية للطالب آدم الدياسطي المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية، وذلك عقب تعرضه لحادثه عقر من الكلاب.

وأكد مدير المديرية أن صحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع الموقف الصحي للطالب عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية للاطمئنان على استقرار حالته الصحية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لرعايته.

الغرباوي يطمئن على لطالب بورسعيد آدم بعد تعرضه لحادث عقر كلب ضال

وأوضح الأستاذ طاهر الغرباوي أن تعليم بورسعيد سيوفر جميع الإمكانات المتاحة لخدمة الطالب وتقديم أوجه الدعم اللازمة له بما يضمن تسهيل أدائه للامتحانات في ضوء حالته الصحية وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الإضرار بمستقبله الدراسي.

كما حرص مدير المديرية على طمأنة والدة الطالب وذويه، والوقوف المديرية إلى جانبهم وتقديم الدعم الكامل حتى تجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، متمنيًا للطالب الشفاء العاجل.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ أحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذ ماجد فاروق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.