بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
محافظات

الغرباوي يطمئن على طالب بورسعيد آدم بعد تعرضه لحادث عقر كلب ضال

الغرباوي يطمئن على لطالب بورسعيد آدم بعد تعرضه لحادث عقر كلب ضال
الغرباوي يطمئن على لطالب بورسعيد آدم بعد تعرضه لحادث عقر كلب ضال
محمد الغزاوى

اطمأن الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد على الحالة الصحية للطالب آدم الدياسطي المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية، وذلك عقب تعرضه لحادثه عقر من الكلاب.

وأكد مدير المديرية أن صحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع الموقف الصحي للطالب عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية للاطمئنان على استقرار حالته الصحية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لرعايته.

الغرباوي يطمئن على لطالب بورسعيد آدم بعد تعرضه لحادث عقر كلب ضال 

وأوضح الأستاذ طاهر الغرباوي أن تعليم بورسعيد سيوفر جميع الإمكانات المتاحة لخدمة الطالب وتقديم أوجه الدعم اللازمة له بما يضمن تسهيل أدائه للامتحانات في ضوء حالته الصحية وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الإضرار بمستقبله الدراسي.

كما حرص مدير المديرية على طمأنة والدة الطالب وذويه، والوقوف المديرية إلى جانبهم وتقديم الدعم الكامل حتى تجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، متمنيًا للطالب الشفاء العاجل.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ أحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية والأستاذ حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذ ماجد فاروق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم كلب ضال

إيمان العاصي

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

مدرسة

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملة مكبرة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

