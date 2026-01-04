قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المطرانية تشكر الرئيس.. تنفيذي بورسعيد يصدق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبني خدمي كنسي للفئات الأولى بالرعاية

تنفيذي بورسعيد يصدق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبني خدمى كنسي
تنفيذي بورسعيد يصدق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبني خدمى كنسي
محمد الغزاوى

صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد ، برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، على الموافقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٣٥٠٠ متر مربع بحي الزهور ، لإقامة مبنى خدمي كنسي متكامل تابع لكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة ، وذلك بعد التصديق من مجلس الوزراء.

وأعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن المبني الخدمي المرتقب إقامته سيضم خدمات متكاملة تشمل رعاية الأيتام ، خدمات ذوي الهمم ، وحضانة للأطفال
ودارًا لرعاية المسنين.

وتابع  "هذا المشروع السالف ذكره يعتبر امتدادًا لرسالة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خدمة الوطن والإنسان ، وإسهامًا مسؤولًا في دعم العمل المجتمعي والإنساني "

وعلى جانب متصل توجهت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها في تصريحات صحفية صادرة عنها بعظيم الامتنان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قيادته الحكيمة ورعايته الدائمة لكل ما يعزز كرامة الإنسان ويدعم الفئات الأولى بالرعاية.


كما تقدمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بخالص الشكر  لقداسة البابا تواضروس الثاني ،  على رعايته الأبوية وتشجيعه الدائم لكل عمل إنساني وخدمي يثري رسالة الكنيسة في خدمة المجتمع.

مطرانية بورسعيد تشكر الرئيس...تنفيذي بورسعيد يصدق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبني خدمى كنسي للفئات الاولى بالرعاية

كما تقدمت الكنيسة  ببورسعيد كذلك بخالص الشكر للأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ، على إرشاده الأبوي الذي به تزدهر الخدمة ، مع تقديم الشكر أيضا للقمص بولا سعد وكيل المطرانية ، على جهوده الكبيرة في متابعة هذا المشروع ، والقمص بولس عدلي لاهتمامه بالفئات الاولى بالرعاية

ووجهت المطرانية  الشكر من مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد  لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأفاضل لدعمهم لاقامه المبنى الخدمي الكنسي التابع لكنيسه ابو سيفين ببورسعيد وهم الدكتور محمود حسين، الأستاذ أحمد فرغلي ، الأستاذ أحمد جوهر ، الأستاذ عادل اللمعي ، المهندس علي جبر

بورسعيد محافظ بورسعيد مطرانية بورسعيد كنيسة أبو سيفين

