حى غرب: استمرار شفط وكسح المياه بنقطة اسعاف طريق بورسعيد دمياط

واصلت المهندسة شيماء جوده رئيس حى غرب بمحافظة بورسعيد متابعة عملية شفط و كسح تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بنطاق وحدة اسعاف الكيلو٩ على طريق بورسعيد دمياط



جاء تحرك أجهزة الحي فى إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالتدخل الفورى من الأحياء لرفع اي معوقات قد تنتج عن الأحوال السيئة للطقس و سقوط الأمطار

ونفذت أجهزة حى غرب بورسعيد لليوم الثانى على التوالي الأعمال من خلال سيارة كسح المياة التابعة لحى غرب اليوم السبت الموافق ٣يناير ٣٠٢٦ لشفط مياه الامطار المتراكمة بنطاق وحدة اسعاف الكيلو٩ ، على طريق غرب بورسعيد .

و اكدت رئيس حى غرب بورسعيد على اهمية ازالة كافة تجمعات مياه الامطار على الطريق العمومى حتى يكون هناك سيولة مرورية للسيارات التى تدخل المحافظة او التى تخرج منها .