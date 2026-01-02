بدء التشغيل الكامل لمنظومة النظافة الجديدة في بورسعيد| تفاصيل

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن بدء التشغيل الكامل لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظة، والتي تنفذها شركة «نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة»، في الاول من يناير الجاري، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد.

حيث تم التأكيد على جاهزية المنظومة للعمل بكامل طاقتها وفق آليات تشغيل حديثة ومعايير فنية تواكب توجهات الدولة في تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام التام بخطط العمل والجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة الأداء على مدار الساعة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، والمناطق الحيوية، والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى الشواطئ والمقابر، بما يضمن تحقيق مستوى لائق من النظافة يلمسه المواطن يوميًا.

كما أكد اللواء محب حبشي على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين شركة نهضة مصر والأحياء المختلفة وبورفؤاد، لضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات ميدانية، والتعامل الحاسم مع ظاهرة النباشين وأماكن فرز القمامة العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على نجاح المنظومة واستدامتها.

و أوضح أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لإنجاح المنظومة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعكس الوجه الحضاري والسياحي لمحافظة بورسعيد.