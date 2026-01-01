مدير عام رعاية بورسعيد الصحية: دوام التوفيق والنجاح فى رسالتنا الإنسانية

تقدّم الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بخالص التهنئة إلى جميع العاملين بالفرع، وإلى الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية 2026 ، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة.

وأكد الدكتور أحمد حسن أن ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي جاء بفضل الجهد والإخلاص وروح العمل الجماعي التي يتمتع بها أبناء الهيئة، مشيدًا بدورهم الحيوي في تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة تليق بالمواطن المصري، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه القطاع الصحي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد، بما يواكب مستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز ثقة المنتفعين في المنظومة الصحية.

واختتم الدكتور أحمد حسن سالم تهنئته متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا يحمل الخير والاستقرار والنجاح للجميع، وأن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والصحة والتقدم.