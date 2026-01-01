قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
حصاد التضامن 2025.. صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد
كوارث مناخية غير مسبوقة.. الولايات المتحدة الأكثر تضررًا في 2025
مشروع الذهب القاري.. كيف تحوّل مصر المعدن النفيس إلى قوة اقتصادية؟
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مدير عام رعاية بورسعيد الصحية: دوام التوفيق والنجاح فى رسالتنا الإنسانية

الدكتور أحمد حسن سالم ؛ يهنئ العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد بمناسبة رأس السنة الميلادية
محمد الغزاوى

تقدّم الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بخالص التهنئة إلى جميع العاملين بالفرع، وإلى الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية 2026 ، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة.

الدكتور أحمد حسن سالم ؛ يهنئ العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد بمناسبة رأس السنة الميلادية 

وأكد الدكتور أحمد حسن أن ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي جاء بفضل الجهد والإخلاص وروح العمل الجماعي التي يتمتع بها أبناء الهيئة، مشيدًا بدورهم الحيوي في تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة تليق بالمواطن المصري، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه القطاع الصحي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد، بما يواكب مستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز ثقة المنتفعين في المنظومة الصحية.

واختتم الدكتور أحمد حسن سالم تهنئته متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا يحمل الخير والاستقرار والنجاح للجميع، وأن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والصحة والتقدم.

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة |صور

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

الرئيس السيسي

محافظو الجمهورية يهئنون الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بالصور

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

3 ارشادات مهمة.. تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

