الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة يهنئ محافظ القاهرة بتجديد الثقة

يتقدم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان والمعصرة وكل توابعها، بخالص التهنئة إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية في سيادته محافظًا للعاصمة المصرية، وذلك ضمن حركة المحافظين الأحدث لشهر فبراير 2026.

وأعرب نيافته عن خالص تمنياته للدكتور إبراهيم صابر بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، واستكمال مسيرة العمل والعطاء من أجل خدمة أبناء محافظة القاهرة، وتحقيق مزيد من التنمية والاستقرار بما يليق بمكانة العاصمة وتاريخها العريق.

وأكد نيافته أن تجديد الثقة يعكس التقدير للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مثمنًا ما تشهده المحافظة من مشروعات وخطط تطوير تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مسيرة البناء والتنمية.