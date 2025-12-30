محافظ بورسعيد يتابع استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة شارعي الحميدي والتجاري

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي الحميدي والتجاري بنطاق حيي العرب والمناخ.

وذلك في إطار خطة المحافظة لإحداث نقلة حضارية بالمناطق التجارية وترميم طابعها التاريخي المميز.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والدكتور محمد الغندور مستشار المحافظة للمشروعات، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، إلى جانب رؤساء الأحياء المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ومحمد فواز رئيس حي المناخ و جهات المرافق والشركة المنفذة للمشروع وكافة القيادات التنفيذية المعنية.

توجيهات بسرعة الانتهاء من توصيل ومراجعة كافة المرافق قبل اكتمال أعمال التطوير

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ وفق الخطة الزمنية الموضوعة لتطوير المنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول المحددة والانتهاء من الأعمال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

ووجه اللواء محب حبشي بسرعة الانتهاء من توصيل ومراجعة كافة المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات قبل الانتهاء الكامل من أعمال التطوير، وذلك لتفادي أي تعارضات أو تلفيات مستقبلية، مع التأكيد على تواجد مندوب من كل جهة تنفيذية بشكل دائم داخل موقع العمل لضمان سرعة التنسيق وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما طالب المحافظ سكان وأصحاب المحال التجارية بشارعي الحميدي والتجاري الراغبين في الحصول على أي خدمات تتعلق بالمرافق بسرعة التقدم بطلبات الخدمة بالمحافظة، لضمان إدراجها ضمن الأعمال الجارية قبل الانتهاء النهائي من مشروع التطوير.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل إعادة تنظيم الشوارع، ورفع كفاءة الأرصفة، وتحسين الحركة البصرية، وتطوير منظومة الإضاءة، وإضافة عناصر للتظليل، بما يحقق بيئة حضارية متكاملة تدعم الأنشطة التجارية وتخدم المواطنين.

وأكد اللواء محب حبشي أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المحال التجارية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى كفاءة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية للأعمال تتم بشكل يومي لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتصميمية التي تعكس الهوية التراثية لحي العرب والمناخ، وتحقق أفضل استفادة للمنطقة وسكانها.