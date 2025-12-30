قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة شارعي الحميدي والتجاري

توجيهات بسرعة الانتهاء من توصيل ومراجعة كافة المرافق قبل اكتمال أعمال التطوير
توجيهات بسرعة الانتهاء من توصيل ومراجعة كافة المرافق قبل اكتمال أعمال التطوير
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي الحميدي والتجاري بنطاق حيي العرب والمناخ.

 وذلك في إطار خطة المحافظة لإحداث نقلة حضارية بالمناطق التجارية وترميم طابعها التاريخي المميز.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والدكتور محمد الغندور مستشار المحافظة للمشروعات، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، إلى جانب رؤساء الأحياء المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ومحمد فواز رئيس حي المناخ و جهات المرافق والشركة المنفذة للمشروع وكافة القيادات التنفيذية المعنية.

توجيهات بسرعة الانتهاء من توصيل ومراجعة كافة المرافق قبل اكتمال أعمال التطوير

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ وفق الخطة الزمنية الموضوعة لتطوير المنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول المحددة والانتهاء من الأعمال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

ووجه اللواء محب حبشي بسرعة الانتهاء من توصيل ومراجعة كافة المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات قبل الانتهاء الكامل من أعمال التطوير، وذلك لتفادي أي تعارضات أو تلفيات مستقبلية، مع التأكيد على تواجد مندوب من كل جهة تنفيذية بشكل دائم داخل موقع العمل لضمان سرعة التنسيق وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما طالب  المحافظ سكان وأصحاب المحال التجارية بشارعي الحميدي والتجاري الراغبين في الحصول على أي خدمات تتعلق بالمرافق بسرعة التقدم بطلبات الخدمة بالمحافظة، لضمان إدراجها ضمن الأعمال الجارية قبل الانتهاء النهائي من مشروع التطوير.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل إعادة تنظيم الشوارع، ورفع كفاءة الأرصفة، وتحسين الحركة البصرية، وتطوير منظومة الإضاءة، وإضافة عناصر للتظليل، بما يحقق بيئة حضارية متكاملة تدعم الأنشطة التجارية وتخدم المواطنين.

وأكد اللواء محب حبشي أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المحال التجارية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى كفاءة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية للأعمال تتم بشكل يومي لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتصميمية التي تعكس الهوية التراثية لحي العرب والمناخ، وتحقق أفضل استفادة للمنطقة وسكانها.

بورسعيد محافظ بورسعيد التجارى الحميدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

اسكواش

بعثة الإسكواش تشارك في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات

شوبير

أحمد حسن: جون إدوارد يحسم خلال ساعات ملف المستحقات المالية المتأخرة بالزمالك

شوبير

لهما بصمة واضحة في الكرة المصرية.. شوبير ينعى حمدي جمعة وصابر عيد

بالصور

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد