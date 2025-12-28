حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد

صدق اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة، في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين، وحرص المحافظة على الحفاظ على السلامة العامة وتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية وصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الشلتر الأول سيتم إنشاؤه في مدينة بورسعيد بمنطقة القابوطي، بينما يقام الشلتر الثاني في مدينة بورفؤاد، على أن يتم تجهيزهما وفقًا للاشتراطات البيطرية والصحية، وبما يضمن التعامل الآدمي مع الحيوانات الضالة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.

وأكد اللواء محب حبشي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الحضاري مع ظاهرة الكلاب الضالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية لأعمال الإنشاء والتجهيز، وسرعة الانتهاء من المشروعين، مؤكدًا أن المحافظة تضع مصلحة المواطن وجودة الحياة على رأس أولوياتها، وتعمل على الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.