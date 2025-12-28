محافظ بورسعيد: المحافظة شهدت هذا العام الاحتفال بالعيد القومي وسط إنجازات ملموسة

شهدت محافظة بورسعيد في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد بورسعيد القومي، تنفيذ أكبر برنامج احتفالات متكامل على مدار أسبوع كامل تنوع بين الفعاليات الوطنية والثقافية والتنموية والرياضية، إلى جانب افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى، وذلك بحضور قيادات الدولة ومشاركة جماهيرية واسعة من أبناء بورسعيد، في تأكيد جديد على مكانة المدينة الباسلة ورمزيتها الوطنية والتاريخية.

وجاءت الاحتفالات هذا العام لتعكس حجم ما تحقق من إنجازات على أرض بورسعيد، واستكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، تزامنًا مع عيد النصر الذي سطره أبناء بورسعيد بدمائهم وتضحياتهم.

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد : " المحافظة احتفلت هذا العام بعيدها القومي وسط إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وبمشاركة وزارية وقيادات تنفيذية وأمنية وشعبية، لنؤكد أن بورسعيد ستظل نموذجًا للمدينة الوطنية التي تجمع بين التاريخ المشرف والحاضر الواعد والمستقبل الأفضل." مضيفٱ أن احتفالات العيد القومي هذا العام جاءت بشكل غير مسبوق من حيث حجم الفعاليات وتنوعها، تأكيدًا على أن دماء الشهداء كانت بداية لمسيرة بناء وتنمية مستمرة

وخلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع عيد النصر





تم انطلاق ملتقى بورسعيد الأول للفن والسلام بمشاركة فرق دولية: حيث افتتح السيد المحافظ ملتقى بورسعيد الأول للفن السلام ( اوبريت رسالة تسامح وسلام من قلب مدينة الصمود الى كل العالم) بمشاركة الفرق الاجنبية و فرق بورسعيد وذلك بالمركز الثقافي تحت إشراف الشباب والرياضة وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء الباسلة ، كما شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد احتفالية مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة بمناسبة عيد النصر في ساحة مصر تحت إشراف مديرتي التربية والتعليم - الثقافة بحضور القيادات التنفيذية والشعبية

و في صباح يوم عيد النصر وضع محافظ بورسعيد و مدير أمن بوسعيد وقائد الجيش الثاني الميداني اكليل الزهور على النصب التذكاري في میدان الشهداء بحي الشرق بحضور القيادات الأمنية والعسكرية و التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة، عقبه شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد و السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي و اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي و العسكري و القيادات الأمنية و التنفيذية و جموع أبناء الباسلة العرض العسكري والفني أمام ديوان المحافظة ، وسط إشادة جماهيرية كبرى بعودة الطابور الفني واحتفالات الباسلة التي غابت عنها على مدار سنوات

إشادة واسعة من أبناء المحافظة باحتفالات العيد القومي و المشروعات التنموية في مختلف القطاعات

و علي هامش احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومى تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، مشروع إنشاء استاد النادي المصري للوقوف على مستجدات الأعمال ومتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وبدعم مباشر من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وافتتح اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي والذي ينفّذ بعد أكثر من عشرين عامًا ليظهر الكورنيش في مشهد حديث يزينه الضوء والتصميم العصري.وذلك في المسافة الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، للارتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة إحياء الواجهة البحرية للمدينة.



و في عيدها القومي .. عقد محافظ بورسعيد مؤتمرًا موسعًا لاستعراض حصاد الإنجازات وخطط التنمية المستقبلية، وأكد سيادته اننا نعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين و هدفنا بناء مدينة سياحية وتنموية تليق بتاريخها ومكانتها وفي مستهل فعاليات المؤتمر، قدّم الأستاذ عزيز عماد، رئيس مجلس إدارة شركة «باراديس»، عرضًا تقديميًا تناول خلاله جهود تطوير تطبيقات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية والمحليات، كما استعرضت المهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد، منظومة العمل المتطورة داخل المركز، ودورها في دعم اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، وخدمة المواطنين، فضلًا عن جهود تطوير منظومة الطرق والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ معرض لعدد من اللوحات التي توثق هذه الأعمال والخدمات داخل المركز.



وضمن احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى ال69 لعيد النصر، افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، نموذج تطوير شارعي الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ، والذي يأتي تزامنًا مع خطة إعادة إحياء قلب المدينة التجاري والحفاظ على الطابع التراثى ومن جانبهما، أشادت السفيرة فايزة أبو النجا و اللواء سمير فرج بالأعمال التي شهدها شارعي الحميدي والتجاري ضمن خطة تطوير شاملة بالمنطقة ، تتناسب مع التنمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات



وفي إطار خطة المحافظة لزيادة المسطحات الخضراء وخلق متنفس حضاري للمواطنين افتتح اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة جمال عبد الناصر بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف زيادة المسطحات الخضراء وخلق متنفس حضاري للمواطنين.



ووفاءً بالوعد .. في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، و احتفالا بعيد النصر ، تفقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بدء العمل في مشروع إنشاء عدد (111) عمارة سكنية بجوار مساكن محمد مهران بالحى الإماراتي جنوب بورسعيد، لمستحقي الإسكان التعاوني، وفاءً بالوعد و تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي. حيث رافقه السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي و اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري

و أجرى محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بمحكمة بورفؤاد الجديدة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى التاسعة والستين لعيد النصر وجلاء العدوان الثلاثي عن بورسعيد. حيث تابع سيادته معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتي شملت أعمال رفع كفاءة الطرق، والرصف، وتحسين منظومة الإضاءة، وتنسيق الموقع العام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع المستوى الحضاري للمنطقة، ويواكب أهمية المنشأة القضائية الجديدة.



و على ضفاف قناة السويس محافظة بورسعيد تحتفل بعيدها القومي بساحة مصر و محافظ بورسعيد يشهد احتفالية العيد القومي بحضور محافظي القليوبية والإسماعيلية وذلك في أجواء وطنية مبهجة عكست عمق الانتماء وروح الفخر بتاريخ بورسعيد النضالي، وإحياء لذكرى البطولات والتضحيات التي قدمها أبناؤها دفاعًا عن الوطن.



و على هامش احتفالات المحافظة بعيد النصر وخلال احتفالية كبرى بساحة مصر ، كرم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أسر شهداء المقاومة الشعبية ببورسعيد لعام 1956، تقديرًا لتضحياتهم الخالدة ودورهم البطولي في الدفاع عن المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي، جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة بورسعيد في ساحة مصر بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء الباسلة

و كرم اللواء أركان حرب محب حبشي عددًا من مديري المديريات، ورؤساء الأحياء، والقائمين على عدد من المشروعات بالمحافظة، إلى جانب العاملين المتميزين بالديوان العام والأحياء والمديريات، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء مهامهم، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى السيد المحافظ الوفود الأجنبية المشاركة في احتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد حيث كرم سيادته الفرق الفنية للوفود العربية و الأجنبية المشاركة في احتفالات العيد القومي



وشهد محافظ بورسعيد حفل ختام الدورة الأولى لمسابقة «بورسعيد أرض المواهب» وتم تكريم عدد من المشاركين والقائمين علي المسابقة وأكد سيادته : المسابقة نجحت في اكتشاف طاقات إبداعية واعدة من أبناء بورسعيد و مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات وتوجه اللواء محب حبشي بالشكر لكافة القائمين علي المهرجان برئاسة الفنان القدير عبد الرحيم حسن

و تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي عقب افتتاحها بتكلفة حوالي ٦٥ مليون جنيه ، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي (عيد النصر)، و يُعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات تطوير الواجهة البحرية بالمحافظة بعد أكثر من عشرين عامًا.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، في إطار زيارتها لمحافظة بورسعيد، نموذج لأعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ والذي سيتم تمويله من موازنة وزارة التنمية المحلية ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات". وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى الأعمال المنفذة ضمن النموذج المبدئي لمشروع تطوير أسواق التجاري والحميدي



في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي التاسع والستين، شهد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، نائبًا عن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، فعاليات مؤتمر الصالون البحري المصري بمحافظة بورسعيد، وبمشاركة كوكبة من القيادات الوطنية والتنفيذية والخبراء، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف الأستاذ محمد عبد العزيز مدير المديرية وشهدت الفعاليات حضور دولة الأستاذ الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الصالون البحري المصري، ومعالي الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، ومعالي اللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق، وسيادة اللواء الدكتور/ محمد الغوباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد إلى جانب أعضاء الصالون البحري المصري وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء محافظة بورسعيد.

و خلال مشاركتهم في احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69" لبورسعيد ،، أدى الأستاذ الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء أح محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس و المحافظين السابقين و الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة ، صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بحي العرب ، والتي تم نقلها على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري ، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69" وبحضور نواب المحافظة و القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وتقدم محافظ بورسعيد والوزراء الحضور و المحافظين السابقين و قائد الجيش الثاني الميداني و نائب رئيس هيئة قناة السويس بالتهنئة لابناء مدينة بورسعيد بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، متمنين أن تعاد على بورسعيد واهلها في خير ورخاء وتنمية



وفي إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي الـ69 «عيد النصر»، افتتح الأستاذ الدكتور / أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد واللواء أركان حرب محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، والسادة المحافظين السابقين، مستشفى جامعة بورسعيد، والذي يُعد أكبر صرح طبي بالمحافظة، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي.



وأكد محافظ بورسعيد أن مستشفى جامعة بورسعيد يمثل إضافة كبرى ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي تقدمه وزارة التعليم العالي لتطوير المستشفيات الجامعية، وموجهًا الشكر للأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهوده المتواصلة في دعم هذا الصرح الطبي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



و افتتح الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، استديو جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي التاسع والستين. و شهد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، احتفالية جامعة بورسعيد الكبرى التي نُظمت بالمركز الثقافي، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي التاسع والستين «عيد النصر»، بحضور معالي اللواء أ ح محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، وقيادات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وقيادات الجامعة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية

وتضمنت الاحتفالية تدشين شركة «إنجاز» الذراع الاستثماري لجامعة بورسعيد، في خطوة تعكس تبني الجامعة لمفهوم «الجامعة المنتجة» وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب استعراض عدد من مبادرات الجامعة في مجالات التعليم، والصحة، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

و خلال زيارته لمحافظة بورسعيد افتتح الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد حمام السباحة الجديد بكلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد

وخلال الافتتاح، تم إطلاق اسم الشهيد السباح يوسف محمد على حمام السباحة، في لفتة وفاء وتقدير للبطل الرياضي وتخليدًا لذكراه، وتأكيدًا على حرص الدولة على تكريم أبنائها الأبطال

وتم افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة بورسعيد، وعلى هامش افتتاح تطوير حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، قام الوزير والمحافظ بتكريم أسرة السباح الشهيد البطل يوسف محمد بإهداءه "درع الوفاء"، مع إطلاق اسمه على مجمع حمامات السباحة، كما تم إهداء أسرة الرياضي الراحل ميمي عبدالرازق "درع الوفاء" أيضًا.

كما افتتح الوزير والمحافظ أعمال إتمام المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة للمدن الجامعية بمدينة بورفؤاد، بتكلفة بلغت حوالي 30 مليون جنيه، وافتتح الوزير والمحافظ أيضا المبنى التعليمي الإداري الجديد، الذي يُعد من أحدث المنشآت الجامعية، بإجمالي مساحة 2,750 متر مربع وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت جامعة بورسعيد، بما يعكس حرص الدولة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، على توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن تنفيذ هذه المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم وتطوير المشروعات التعليمية والصحية بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بجهود الجامعة في توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر البشرية والتطوير المستمر في الخدمات التعليمية المُقدمة من أجل الارتقاء بمستوى الخريجين، ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.