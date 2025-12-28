طيور النورس تداعب الأطفال والزوار مستقلي معديات القناة من بورسعيد لبورفؤاد| شاهد

رصدت عدسات صدى البلد تواجد كثيف لطيور النورس على سطح مياه المجرى الملاحي لقناة السويس بنطاق محافظة بورسعيد

ورسم المشهد سعادة بالغة على وجوه الأطفال و الكبار من أبناء بورسعيد وزوارها مستقلي معديات نقل الركاب بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد و العكس

https://youtube.com/shorts/W0bRVnDS-HM?si=pYYXf3PcPvvPcLOL

وبدأ الأطفال يلقون بقطع الخبز فى الماء أثناء تحرك المعديات بين ضفتي القناة مما تسبب فى تجمع طيور النورس عليها لالتقاط طعامهم من سطح المياه لحظة سقوط الخبر عليها

طيور النورس تداعب الأطفال و الزوار مستقلي معديات القناة

وتعد طيور النورس او كما يطلق عليها رمح الماء من نوعية طيور الزقزاقيات و يدتوجد غالباً قرب الشواطئ يتغذى على الأسماك. إضافة إلى أن هذه النوعية من الطيور تكنس الشواطئ لتتغذى على البقايا والفضلات الكثيرة التي تجدها على هذه الشواطئ

الجدير بالذكر أن شواطئ بورسعيد تشهد توافد إعداد كبيرة من الطيور المهاجرة المختلفة الأنواع و التى يتكاثر تواجدها فى فصل الشتاء ومن بينها البط و الطير و السمان و البشاروش وجميعها طيور يعشق أهل بورسعيد أكلها .

