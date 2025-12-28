رئيس بورفؤاد : رفع درجة الاستعداد والتأهب للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتزامن مع بدء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الاسبوع الجاري، مشيراً بأن الأوضاع الحالية تسير بشكل جيد فضلاً عن متابعة فعالية صفايات الأمطار واستقرار مناسيب مياه الصرف الصحي بمحطات الرفع المختلفة.

بهنساوي : جاهزية 10 سيارات كسح وڤاكيوم ونافوري وسيول و 9 ماكينات شفط نقال للتعامل الفوري حيال سقوط الأمطار

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه تم وضع خطة متكاملة لموسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، تضمنت مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها إلى جانب مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة مشددًا على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة للتعامل الفوري مع أي طارئ وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية.

ووجّه رئيس مدينة بورفؤاد بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأكد من جاهزية محطات الرفع لاستقبال كميات الامطار فضلاً عن توافر المولدات البديلة حال انقطاع التيار الكهربي، مشيراً إلى جاهزية 10 سيارات متنوعة بين كسح ونافوري وڤاكيوم وسيول و9 ماكينات شفط نقال وقد سبق تحديد مواقع تمركز المعدات في البؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار.

وشملت توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي على أهمية التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل ورفع أي وصلات أو كابلات كهربائية مكشوفة بالطرق والمحاور، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار أجهزة الرصد في المتابعة الميدانية الدقيقة على مدار الساعة، لرصد أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال أو مشكلات طارئة وسرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد تضع سلامة المواطن في المقام الأول وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ لضمان التدخل السريع وتقليل أي آثار محتملة للتقلبات الجوية.