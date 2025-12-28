قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
محافظات

رئيس بورفؤاد : رفع درجة الاستعداد والتأهب للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتزامن مع بدء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الاسبوع الجاري، مشيراً بأن الأوضاع الحالية تسير بشكل جيد فضلاً عن متابعة فعالية صفايات الأمطار واستقرار مناسيب مياه الصرف الصحي بمحطات الرفع المختلفة.

بهنساوي : جاهزية 10 سيارات كسح وڤاكيوم ونافوري وسيول و 9 ماكينات شفط نقال للتعامل الفوري حيال سقوط الأمطار

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه تم وضع خطة متكاملة لموسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، تضمنت مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها إلى جانب مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة مشددًا على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة للتعامل الفوري مع أي طارئ وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية.

ووجّه رئيس مدينة بورفؤاد بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأكد من جاهزية محطات الرفع  لاستقبال كميات الامطار فضلاً عن توافر المولدات البديلة حال انقطاع التيار الكهربي، مشيراً إلى جاهزية 10 سيارات متنوعة بين كسح ونافوري وڤاكيوم وسيول و9 ماكينات شفط نقال وقد سبق تحديد مواقع تمركز المعدات في البؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار.

وشملت توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي على أهمية التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل ورفع أي وصلات أو كابلات كهربائية مكشوفة بالطرق والمحاور، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار أجهزة الرصد في المتابعة الميدانية الدقيقة على مدار الساعة، لرصد أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال أو مشكلات طارئة وسرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد تضع سلامة المواطن في المقام الأول وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ لضمان التدخل السريع وتقليل أي آثار محتملة للتقلبات الجوية.

بورسعيد بورفؤاد مدينة بورفؤاد الطقس

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

أرشيفية

غباشي: التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدف لـ«اصطياد في الماء العكر»

اجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

