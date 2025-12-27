اعترافات صادمة.. سقوط المتهمين بإنهاء حياة تاجر ملابس بورسعيد وإلقائه بالترعة

نجحت أجهزة بورسعيد الأمنية بمحافظة فى حل لغز اختفاء تاجر الملابس كريم، بعد أيام من البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت اجهزة بورسعيد الأمنية من ضبط المتهمين في واقعة كريم بدافع سرقة سيارته،

كان المتهمين القوا جثمان المجني عليه داخل ترعة بنطاق قسم ثان الجنوب، وذلك عقب تتبع دقيق لتحركاته

انتهاء الغموض الذي أحاط بالواقعة انتشال جثمان تاجر ملابس بورسعيد.

بدأت تفاصيل الجريمة عندما استدرج أحد أصدقاء المجني عليه الضـ حية بحجة الجلوس سويًا، قبل أن يفاجأ بوجود متهم آخر برفقته أعلى محور 30 يونيو،

حيث أقدم المتهمان على خنـ.قه وإنهاء حياته، والتخلص من جثـ.مانه بإلقائه بصورة بشعة داخل ترعة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والاستيلاء على سيارته.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى العثور على سيارة المجني عليه بأحد الكمائن بمحافظة الشرقية وتحديدًا مدينة بلبيس، حيث جرى إخطار الأجهزة الأمنية ببورسعيد.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل، وبتوجيهات اللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، وتم تتبع كاميرات المراقبة وتقنين الإجراءات، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان الجـ.. مان، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، وتم التحفظ على السيارة، فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات.