رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
مسئولون كبار في الحرس الثوري الإيراني يكشفون موعد الحرب مع إسرائيل
محافظات

اعترافات صادمة.. سقوط المتهمين بإنهاء حياة تاجر ملابس بورسعيد وإلقائه بالترعة

صورة المجنى عليه
صورة المجنى عليه
محمد الغزاوى

نجحت أجهزة بورسعيد الأمنية بمحافظة فى حل لغز اختفاء تاجر الملابس كريم، بعد أيام من البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت اجهزة بورسعيد الأمنية من ضبط المتهمين في واقعة كريم بدافع سرقة سيارته،

كان المتهمين القوا جثمان المجني عليه داخل ترعة بنطاق قسم ثان الجنوب، وذلك عقب تتبع دقيق لتحركاته  

انتهاء الغموض الذي أحاط بالواقعة انتشال جثمان تاجر ملابس بورسعيد.

بدأت تفاصيل الجريمة عندما استدرج أحد أصدقاء المجني عليه الضـ حية بحجة الجلوس سويًا، قبل أن يفاجأ بوجود متهم آخر برفقته أعلى محور 30 يونيو،

حيث أقدم المتهمان على خنـ.قه وإنهاء حياته، والتخلص من جثـ.مانه بإلقائه بصورة بشعة داخل ترعة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة والاستيلاء على سيارته.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى العثور على سيارة المجني عليه بأحد الكمائن بمحافظة الشرقية وتحديدًا مدينة بلبيس، حيث جرى إخطار الأجهزة الأمنية ببورسعيد.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل، وبتوجيهات اللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد، وتم تتبع كاميرات المراقبة وتقنين الإجراءات، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان الجـ.. مان، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، وتم التحفظ على السيارة، فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات.

بورسعيد محافظة بورسعيد اجهزة بورسعيد الأمنية تاجر ملابس

