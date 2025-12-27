قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد يشهدان احتفالية الجامعة ببورسعيد بالمركز الثقافي على هامش عيد النصر

وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد يشهدا احتفالية الجامعة بورسعيد" بالمركز الثقافي على هامش عيد النصر
وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد يشهدا احتفالية الجامعة بورسعيد" بالمركز الثقافي على هامش عيد النصر
محمد الغزاوى

شهد الأستاذ الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد،  احتفالية جامعة بورسعيد الكبرى التي نُظمت بالمركز الثقافي، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي التاسع والستين «عيد النصر»، بحضور معالي اللواء أ ح محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، وقيادات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وقيادات الجامعة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية

وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد  يشهدا احتفالية الجامعة بورسعيد" بالمركز الثقافي على هامش عيد النصر

وتضمنت الاحتفالية تدشين شركة «إنجاز» الذراع الاستثماري لجامعة بورسعيد، في خطوة تعكس تبني الجامعة لمفهوم «الجامعة المنتجة» وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب استعراض عدد من مبادرات الجامعة في مجالات التعليم، والصحة، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

كما شهد الحفل فقرات فنية وثقافية متنوعة، شملت عروضًا مميزة لفرق من دولة روسيا، وفقرات للطلاب الوافدين، إلى جانب إلقاء شعر، وعرض كورال لذوي الهمم، نال إشادة وتفاعل الحضور، في رسالة تؤكد دعم الجامعة لمبادئ الدمج المجتمعي ورعاية الموهوبين، هذا بالإضافة إلي تكريم عدد من أسر الشهداء و الرموز التعليمية والدينية المؤثرة

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تشهده جامعة بورسعيد من تطور نوعي في البنية التحتية والبرامج التعليمية والاستثمارية يعكس رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي ودعم خطط التنمية الشاملة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة للجامعات الإقليمية للقيام بدورها العلمي والتنموي على أكمل وجه.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع جامعة بورسعيد، مؤكدًا أن الجامعة تمثل أحد أعمدة التنمية بالمحافظة، وأن ما تحقق من إنجازات يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، تزامنًا مع احتفالات بورسعيد بعيد النصر الذي يجسد تاريخًا وطنيًا مشرفًا من التضحية والكرامة.

واختتمت الاحتفالية بتأكيد الحضور على أهمية استمرار هذا النهج التكاملي بين الجامعة والمحافظة، بما يسهم في بناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة بورسعيد كمدينة للعلم والثقافة والنضال الوطني.

يورسعيد جامعة بورسعيد عيد بورسعيد القومي وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالصور

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد