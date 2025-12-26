قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
الثقافة تشارك أبناء بورسعيد احتفالات الذكرى التاسعة والستين لعيد النصر

أحمد البهى

شاركت وزارة الثقافة أبناء محافظة بورسعيد احتفالاتهم بالذكرى التاسعة والستين لعيد النصر، والعيد القومي للمحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حيث قدمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، عددًا من التابلوهات الفنية التي جسدت ملامح الفلكلور البورسعيدي الأصيل. 

كما قدّمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية عرضًا فنيًا في «ساحة مصر» المطلة على قناة السويس، تغنّت خلاله بمجموعة من الأغنيات الوطنية والتراثية البورسعيدية، منها: بورسعيد، أمانة عليك، بتغني لمين يا حمام، مركب رايحة ومركب جاية، عدى القنال، من فوق الفنار، حلوة يا بلدنا، وأحلى بلد بلدي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من المواطنين.

كما تشهد محافظة بورسعيد خلال الأسبوع القادم عدة فعاليات ثقافية وفنية احتفالًا بعيدها القومي، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستهدف قرى جنوب بورسعيد (أم خلف، الرضوان، العاشر من رمضان)، وتشمل عروضًا فنية للكورال والفنون الشعبية وأطفال والآلات الشعبية، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية والبورسعيدية. 

كما تتضمن الفعاليات ندوات ومحاضرات تثقيفية عن تاريخ بورسعيد، وورش حكي عن بطولات أبنائها البواسل، وفقرات غنائية لمواهب فنية من أبناء القرى، إلى جانب ورش أشغال يدوية ورسم، وفقرات شعرية وإلقاء، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية لكل فئات المجتمع البورسعيدي.

وينظم نادي التذوق البصري معرضًا للفن التشكيلي والتصوير بقصر ثقافة بورسعيد، يضم أعمالًا متنوعة من نحت وتصوير ورسم، لإبراز ألوان من التراث البورسعيدي. وتشهد المواقع الثقافية بالمحافظة أيضًا محاضرات وورشًا فنية متنوعة احتفالًا بذكرى النصر.

من جانبه، وجّه الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تهنئة إلى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإلى أبناء المحافظة الباسلة، مؤكدًا اعتزاز الدولة بتاريخ بورسعيد الوطني المشرف ودورها الخالد في الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية. 

وأشار إلى أن بورسعيد كانت وستظل إحدى القلاع الوطنية المصرية، ونموذجًا مضيئًا في الوعي والانتماء والتضحية، مؤكّدًا اهتمام الوزارة بالمحافظة من خلال تنفيذ برامج ثقافية وفنية مستمرة تستهدف مختلف الفئات العمرية، ودعم العدالة الثقافية والقوة الناعمة المصرية، إلى جانب العمل الجاري على ترميم ورفع كفاءة قصر ثقافة بورسعيد.

