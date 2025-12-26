استقبل محب حبشي، محافظ بورسعيد بديوان عام المحافظة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمد عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد أبو طالب، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار دعم برامج العمل المشترك وتعزيز التعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الأوقاف في المجالات الدعوية والتنموية.

وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية يفتتحون مستشفى بورسعيد الجامعي

ورحّب محافظ بورسعيد، بوزير الأوقاف، مؤكدًا حرص المحافظة تكثيف التعاون بما يسهم في دعم العمل الدعوي الرشيد، والارتقاء بدور المساجد في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، ومتابعة البرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع. كما بحث اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز الدور الدعوي داخل المحافظة، وتكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والتنفيذية، بما يحقق خدمة المجتمع ويسهم في بناء الوعي.

من جانبه، قدّم رئيس جامعة بورسعيد درع الجامعة لكل من وزير الأوقاف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة مفتي الجمهورية، تقديرًا لجهودهم ودورهم الوطني.

وشهد الوزير افتتاح مستشفى بورسعيد الجامعي، كما تفقد مركز التأهيل الطبي بالمستشفى، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. واطّلع الوزير خلال الجولة على أقسام المستشفى المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول التجهيزات الطبية الحديثة التي يضمها المستشفى، وما يوفره من خدمات علاجية متكاملة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي، أن مستشفى بورسعيد الجامعي يضم نحو ٥٣٠ سريرًا، ويجمع بين تقديم الرعاية الصحية المتقدمة، ودعم البحث العلمي، والتعليم والتدريب الطبي، مشيرًا إلى أن المشروع نُفذ وفق أعلى معايير الجودة وطبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح الطبي، مؤكدًا أن المستشفى يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية، ويؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان صحيًا وعلميًا، لافتًا إلى أن تزامن الافتتاح مع احتفال بورسعيد بعيدها القومي التاسع والستين يحمل دلالة وطنية خاصة ويعزز من مكانة المحافظة في دعم مسارات التنمية الصحية والتعليمية.

واختتم وزير الأوقاف كلمته بتقديم التهنئة للشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، وبحلول شهر رجب، داعيًا الله تعالى أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية والبناء.