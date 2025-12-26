قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يحضر صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد بمناسبة عيدها القومي

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وأحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، ومحمد عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد أبو طالب، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور نخبة من كبار القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية. 

قرأ قرآن الجمعة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عوض منصور، إمام وخطيب بمديرية أوقاف بورسعيد - وجاء موضوعها بعنوان: "عناية الإسلام بالطفولة"؛ وفيها تناول الخطيب اهتمام الإسلام بتربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة تحفظ حقوقهم وتكفل لهم الرعاية والعناية والتربية الصحيحة. 

وأكد خطيب أوقاف بورسعيد أن الإسلام دعا إلى اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة؛ حفاظًا على بناء أسرة قوية، مشيرا إلى أهمية الرضاعة الطبيعية لما لها من أثر في تقوية الأطفال بدنيًا ونفسيًا. 

واستشهد بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، كما أكد ضرورة حفظ الأنساب امتثالًا لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ}؛ مع بيان حرص النبي ﷺ على اختيار الأسماء الحسنة للأطفال، وأنه كان يغير الأسماء غير المستحبة، مستشهدًا من السنة المطهرة على ذلك. 

وعقب الصلاة قدم الوزير التهنئة لأهالي بورسعيد البواسل بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي التاسع والستين للمحافظة الذي يوافق ٢٣ من ديسمبر، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء؛ كما وجه التهنئة إلى الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رجب، وإلى الأخوة الأقباط بقرب الاحتفال برأس السنة الميلادية، داعيًا الله أن ينعم على مصر بالأمن والاستقرار والرخاء.

