قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهري وكبار علماء الأوقاف يقدمون واجب العزاء فى الشيخ منصور الرفاعي عبيد |شاهد
بعد حسم 484 مقعدًا.. خريطة الأحزاب في البرلمان الجديد
جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، استوديو الجامعة بكلية التربية النوعية، بعد تطويره وفق أحدث المواصفات الفنية ، بتكلفة تصل لنحو 21 مليون جنيه، يُرافقه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، الدكتور أحمد الروبي عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة والكلية.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير على محتوى الاستوديو الذي يتكون من غرفة التحكم (Control Room) وهي مزودة بأحدث أجهزة التحكم في الصوت والكاميرات والإضاءة، وكذلك المنصة الرئيسية (Plateau) وتحتوي على 3 كاميرات بجودة 4K، ومسارات إضاءة، وخلفية كروما، ولوحة بيضاء، وشاشة كبيرة،  سوفت بوكس، ورينج لايت، بالإضافة إلى غرفة التعليق الصوتي (Voice Over Room) وهي مجهزة بميكروفونات متقدمة وفلاتر صوت احترافية 

وثمن الدكتور أيمن عاشور الدور الهام الذي تقوم به جامعة بورسعيد بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات، لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية افتتاح الاستديوهات التي تمثل عنصرًا محوريًا في بناء شخصية الإعلامي المحترف، إذ توفر بيئة تعليمية تفاعلية تحاكي الواقع المهني.

وأضاف الوزير أن الاستوديوهات تتيح للطلاب فرصًا عملية لاكتساب الخبرات في مجالات الإخراج، والتقديم، والمونتاج، وصناعة المحتوى الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة.

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي أن تنفيذ هذه المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم وتطوير المشروعات التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بجهود الجامعة في توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر البشرية والتطوير المستمر في الخدمات التعليمية المُقدمة من أجل الارتقاء بمستوى الخريجين.

وأكد الدكتور شريف صالح حرص جامعة بورسعيد على تزويد الاستديو بأحدث المعدات، حيث يُمثل الاستوديو منصة متكاملة للطلاب والكوادر الأكاديمية في كلية التربية النوعية، ويتيح إنتاج محتوى صوتي ومرئي عالي الجودة يتناسب مع برامج التربية النوعية والإعلام التعليمي، مشيرًا إلى أن اهمية التركيز على تدريب معلمي المستقبل في مجالات التربية الخاصة والتعليم الرقمي، والاستفادة من الاستوديو في إعداد فيديوهات تعليمية، ومحتوى تفاعلي يدعم المقررات مثل "تصميم المناهج الرقمية".

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء حوار تليفزيوني مع السادة الضيوف أجرته خريجة قسم الإعلام التربوي بسنت طارق، حيث اشتمل الحوار على عرض استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك أوجه التعاون بين محافظة بورسعيد والجامعة، واستعراض أبرز إنجازات جامعة بورسعيد، وفي مقدمتها مشروع إنجاز.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تفقد أيضًا المعارض التخصصية لقسم التربية الفنية والذي ضم العديد من المنتجات الفنية من مشغولات الجلد الطبيعي والخزف والمشغولات المعدنية والخرز والحلى والديكوباج، بالإضافة لمعرض قسم الاقتصاد المنزلي والذي اشتمل على العديد من الملابس والمنتجات اليدوية من إنتاج طلاب القسم.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلق على خفض الفائدة: نتابع الأوضاع الاقتصادية عن كثب

جانب من الاعمال

العبور الجديدة.. خطة عمل لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الوجه الحضاري للمدينة

مصلحة الجمارك المصرية

رئيس الجمارك: حريصون على التواصل مع المستخلصين واطلاعهم على التحديثات

بالصور

كيف تحافظ الحامل على صحتها وقت الحمل؟.. نصائح هامة لحماية الأم والجنين

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل

رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

نشرة المرأة والمنوعات| حفلات نهاية العام تزيد الإصابة بالنوبات القلبية.. توقعات العرافة العمياء لعام 2026

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد