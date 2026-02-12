مصرع فتاة وإصابة شاب في انقلاب دراجة بخارية ببني مزار شمال المنيا

لقت فتاة مصرعها بينما أصيب شخص آخر إثر انقلاب دراجة بخارية ببني مزار شمال المنيا، تم نقل الجثه والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بدائرة مركز بني مزار، ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع م. س. ع وإصابة سميح. ج بإصابات متفرقة شملت كدمات وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم.



جرى نقل جثمان الفتاة إلى المشرحة، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولّت التحقيق.