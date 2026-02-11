قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمركز سمالوط بتخفيضات تصل لـ 35%.. شاهد

محافظ المنيا يفتتح معرض أهلاً رمضان
محافظ المنيا يفتتح معرض أهلاً رمضان
ايمن رياض

قدم صدى البلد بثا مباشرا لافتتاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، معرض "أهلاً رمضان" بمركز سمالوط، وذلك ضمن سلسلة المعارض التي يتم تدشينها تباعاً بجميع مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، قبل حلول الشهر الفضيل.

تفقد المحافظ ومرافقوه اجنحة المعرض، حيث  استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، قائمة الأسعار المخفضة داخل المعرض، موضحاً أن السلع متوفرة بخصومات تبدأ من 15% وتصل إلى 35% مقارنة بالأسواق الخارجية، لا سيما في السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز واللحوم، مؤكداً أن المديرية ماضية في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة داخل المعرض والأسواق لضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، والتأكد من صلاحية وجودة المعروضات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أكد اللواء كدواني أن معارض «أهلاً رمضان» تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشددًا على استمرار التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح عويس قاسم رئيس مركز سمالوط، أن معرض 'أهلاً رمضان' بسمالوط قد أُقيم على مساحة  800 متر مربع بشارع بورسعيد على طريق (مصر– أسوان) الزراعي، لضمان سهولة وصول المواطنين إليه من مختلف الاتجاهات، كما يشارك في المعرض كبار العارضين لتقديم كافة السلع والمواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق وهو ما يمثل دعماً قوياً للأسر، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

واضاف رئيس المركز أن هناك خطة عمل مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتتاح سلسلة من المنافذ الثابتة بمختلف الوحدات القروية خلال الفترة القليلة القادمة بإجمالي 20 منفذاً بهدف ضمان وصول السلع المدعمة لقلب القرى والنجوع التابعة لمركز سمالوط، ورفع مشقة الانتقال عن كاهل أهالينا في المناطق الريفية، وتوفير كافة احتياجاتهم بالقرب من مقار إقامتهم.

عقب ذلك، تفقد محافظ المنيا عددًا من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمركز سمالوط، للاطمئنان على توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المعلنة، حيث حرص المحافظ على مراجعة قوائم الأسعار ومقارنتها بالأسعار المعلنة، والتأكد من توافر مخزون آمن من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية.

وجه اللواء كدواني بتكثيف الرقابة التموينية لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات الفنية مع المتابعة اللحظية لحركة البيع والشراء داخل المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أنه لن  يُسمح بأي ممارسات احتكارية تستغل احتياجات المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.
لينك البث المباشر

https://www.facebook.com/share/v/1DJKntDwTD/?mibextid=oFDknk


https://www.facebook.com/share/v/17quWHMq7D/?mibextid=oFDknk
 

المنيا محافظ المنيا معرض أهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

جيب ريكون

جيب تطرح أيقونتها الكهربائية ريكون موديل 2026

ريفيان

ريفيان تكشف موعد طرح أحدث سيارة كهربائية

ساعة ذكية

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد