محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمركز سمالوط بتخفيضات تصل لـ 35%.. شاهد

قدم صدى البلد بثا مباشرا لافتتاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، معرض "أهلاً رمضان" بمركز سمالوط، وذلك ضمن سلسلة المعارض التي يتم تدشينها تباعاً بجميع مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، قبل حلول الشهر الفضيل.

تفقد المحافظ ومرافقوه اجنحة المعرض، حيث استعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، قائمة الأسعار المخفضة داخل المعرض، موضحاً أن السلع متوفرة بخصومات تبدأ من 15% وتصل إلى 35% مقارنة بالأسواق الخارجية، لا سيما في السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز واللحوم، مؤكداً أن المديرية ماضية في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة داخل المعرض والأسواق لضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، والتأكد من صلاحية وجودة المعروضات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أكد اللواء كدواني أن معارض «أهلاً رمضان» تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشددًا على استمرار التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.



وأوضح عويس قاسم رئيس مركز سمالوط، أن معرض 'أهلاً رمضان' بسمالوط قد أُقيم على مساحة 800 متر مربع بشارع بورسعيد على طريق (مصر– أسوان) الزراعي، لضمان سهولة وصول المواطنين إليه من مختلف الاتجاهات، كما يشارك في المعرض كبار العارضين لتقديم كافة السلع والمواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق وهو ما يمثل دعماً قوياً للأسر، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

واضاف رئيس المركز أن هناك خطة عمل مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتتاح سلسلة من المنافذ الثابتة بمختلف الوحدات القروية خلال الفترة القليلة القادمة بإجمالي 20 منفذاً بهدف ضمان وصول السلع المدعمة لقلب القرى والنجوع التابعة لمركز سمالوط، ورفع مشقة الانتقال عن كاهل أهالينا في المناطق الريفية، وتوفير كافة احتياجاتهم بالقرب من مقار إقامتهم.

عقب ذلك، تفقد محافظ المنيا عددًا من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمركز سمالوط، للاطمئنان على توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المعلنة، حيث حرص المحافظ على مراجعة قوائم الأسعار ومقارنتها بالأسعار المعلنة، والتأكد من توافر مخزون آمن من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية.

وجه اللواء كدواني بتكثيف الرقابة التموينية لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات الفنية مع المتابعة اللحظية لحركة البيع والشراء داخل المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي ممارسات احتكارية تستغل احتياجات المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

