الاحتفال بعيد النصر.. محافظ بورسعيد يستقبل وزيري الأوقاف والتعليم العالي والمفتي

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، كلًّا من الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، وفضيلة ادالدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس ، والسادة المحافظين السابقين، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد ، في زيارة رسمية للمحافظة. للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69"

ورحب محافظ بورسعيد بالضيوف الكرام، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمحافظة بورسعيد ودعمها المتواصل لمسيرتها التنموية، مؤكدًا اعتزاز أبناء بورسعيد باستقبال قامات دينية وعلمية رفيعة.

و تتضمن الزيارة نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من المسجد العباسي بحي العرب، بحضور السادة الوزراء و المحافظين السابقين و مفتي الجمهورية و القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وعقب صلاة الجمعة، سوف يشهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، يرافقه الضيوف افتتاح المستشفى الجامعي والذي يُعد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي بالمحافظة.