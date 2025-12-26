قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. مصدر أمني يكشف سرب تفجيرات مسجد الإمام علي بن أبي طالب
توقعات العرافة العمياء لعام 2026 تثير الجدل .. ماذا سيحدث في العالم؟
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الاحتفال بعيد النصر.. محافظ بورسعيد يستقبل وزيري الأوقاف والتعليم العالي والمفتي

للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69" محافظ بورسعيد يستقبل وزراء الأوقاف و التعليم العالي ومفتي الديار
للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69" محافظ بورسعيد يستقبل وزراء الأوقاف و التعليم العالي ومفتي الديار
محمد الغزاوى

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، كلًّا من الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، وفضيلة ادالدكتور  نظير عياد مفتي الديار المصرية،  والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس ، والسادة المحافظين السابقين، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد ، في زيارة رسمية للمحافظة. للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69"

ورحب محافظ بورسعيد بالضيوف الكرام، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمحافظة بورسعيد ودعمها المتواصل لمسيرتها التنموية، مؤكدًا اعتزاز أبناء بورسعيد باستقبال قامات دينية وعلمية رفيعة.

للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69"  محافظ بورسعيد يستقبل وزراء الأوقاف و التعليم العالي ومفتي الديار 

و تتضمن الزيارة نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من المسجد العباسي بحي العرب، بحضور السادة الوزراء و  المحافظين السابقين و مفتي الجمهورية  و  القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية  والدينية والشعبية بالمحافظة.

وعقب صلاة الجمعة، سوف يشهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، يرافقه  الضيوف افتتاح المستشفى الجامعي  والذي يُعد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد عيد بورسعيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار

صورة ارشيفية

القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت" كبديل حضاري وآمن

لبنان

غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد