الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
محافظات

تطوير أسواق الحميدي والتجاري في بورسعيد بدعم من الهابيتات .. شاهد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري
محمد الغزاوى

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، في إطار زيارتها لمحافظة بورسعيد، اليوم نموذج لأعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ والذي سيتم تمويله من موازنة وزارة التنمية المحلية ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات".

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر  والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة زيزي كامل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية واللواء عمرو فكري السكرتير العام والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات و الدكتور محمد الغندور و المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ود.محمد صالحين استشاري أستاذ التخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس  وعدد من الجهات المختصة.  

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري 

واستعرض محافظ بورسعيد وممثل الشركة المنفذة للمشروع خلال الجولة تفاصيل أعمال التطوير التي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الشوارع والواجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة، ورصف الشوارع و تجميل الأرصفة وتحسين الإضاءة، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة ويواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى الأعمال المنفذة ضمن النموذج المبدئي لمشروع تطوير أسواق التجاري والحميدي ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة ورؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير عدد من الأسواق و الفراغات العامة الخاصة بالمحافظات والتي بدأت بالإنتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي لتطوير  عدد من الشوارع التجارية بسوق العتبة في حي الموسكي بمحافظة القاهرة بالإضافة إلي تطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة بمنطقة الكوربة ، بما يساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل وتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية التاريخية وبما يساهم فى تأهيل المعالم السياحية المصرية ودمجها في منظومة تنمية حضرية شاملة.

وأشادت الدكتورة منال عوض ، بالدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للوزارة والمحافظات التي ينفذها فيها تلك المشروعات  والتي تسعي لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع التجارية والأسواق ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، بالتنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظة واستشاري برنامج " الهابيتات " لتقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة للانتهاء من المشروع علي أفضل مستوى وتحسين مستوي في الشوارع المحيطة بأسواق الحميدي والتجاري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمناطق المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أن مشروعات التطوير تأتي ضمن رؤية متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد، خاصة تزامنها مع احتفالات العيد القومي، بما يعكس تاريخ المدينة النضالي ومكانتها المتميزة، ويعزز من دورها السياحي والتجاري.

وفي ختام الجولة، تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، والتنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

