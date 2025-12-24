محافظ بورسعيد: الفن والرياضة رسالة سلام لشعوب العالم

التقى اللواء أ. ح محب حبشي، اليوم، بعدد من ممثلي الفرق الفنية للوفود العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات الاحتفال، وذلك تقديرًا لمشاركتهم المتميزة وما قدموه من عروض فنية ورياضية نالت إعجاب واستحسان أبناء بورسعيد.بحضور محمد عبد العزيز ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة،والمخرج عمرو عجمي.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره الكبير لكافة العروض المقدمة.

وشدد محافظ بورسعيد على أن هذه الفعاليات تمثل رسالة سلام واضحة لشعوب العالم وتعكس دور الفن والرياضة كقوة ناعمة تسهم في نشر قيم المحبة والتعايش بين مختلف الشعوب.

محافظ بورسعيد :يكرم الفرق الفنية للوفود العربية الأجنبية المشاركة في احتفالات العيد القومي

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد ترحب دائمًا بكافة الزائرين من مختلف دول العالم مؤكدا استمرار المحافظة في استقبال الوفود الأجنبية والعربية والمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، بما يعزز مكانة بورسعيد كمدينة منفتحة على الثقافات العالمية.

و أشاد محافظ بورسعيد بجودة العروض الفنية والتنظيم المتميز للفعاليات، ووجّه الشكر لجميع القائمين على هذه العروض، وعلى رأسهم والمخرج عمرو عجمي، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، تقديرًا لجهودهم في إخراج الاحتفالات بالشكل اللائق.

وفي ختام اللقاء، قام محافظ بورسعيد بإهداء الدروع التذكارية للمحافظة لممثلي الوفود المشاركة، والتقط الصور التذكارية مع المشاركين، في أجواء عكست روح الود والتعاون بين الشعوب