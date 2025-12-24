كرم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،على هامش احتفالات محافظة بورسعيد بعيد النصر والذكرى الـ69 للعيد القومي أسر شهداء المقاومة الشعبية ببورسعيد لعام 1956، تقديرًا لتضحياتهم الخالدة ودورهم البطولي في الدفاع عن المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي، جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة بورسعيد في ساحة مصر بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء الباسلة

وأعرب محافظ بورسعيد عن اعتزازه الكبير بشهداء الوطن، مؤكدًا أن ما قدموه من تضحيات سيظل محفورًا في وجدان أبناء بورسعيد، وأن المحافظة لن تنسى أبناءها الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والانتماء الوطني.

محافظ بورسعيد يكرم أسر شهداء المقاومة الشعبية ويؤكد: تضحياتهم ستظل مصدر فخر

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بعيد النصر هو تأكيد على استمرار روح الكفاح والعمل، واستلهام قيم التضحية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بورسعيد حاليًا في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص اللواء محب حبشي على الاستماع لأسر الشهداء، موجهًا الشكر لهم على صبرهم وعطائهم، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهم وتقديم كافة أوجه الرعاية تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من أجل الوطن.