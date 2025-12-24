قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
محافظات

محافظ بورسعيد يكرم أسر شهداء المقاومة الشعبية ويؤكد: تضحياتهم ستظل مصدر فخر
محمد الغزاوى

كرم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،على هامش احتفالات محافظة بورسعيد بعيد النصر والذكرى الـ69 للعيد القومي  أسر شهداء المقاومة الشعبية ببورسعيد لعام 1956، تقديرًا لتضحياتهم الخالدة ودورهم البطولي في الدفاع عن المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي، جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة بورسعيد في ساحة مصر بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء الباسلة

وأعرب محافظ بورسعيد عن اعتزازه الكبير بشهداء الوطن، مؤكدًا أن ما قدموه من تضحيات سيظل محفورًا في وجدان أبناء بورسعيد، وأن المحافظة لن تنسى أبناءها الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والانتماء الوطني.

محافظ بورسعيد يكرم أسر شهداء المقاومة الشعبية  ويؤكد: تضحياتهم ستظل مصدر فخر

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بعيد النصر هو تأكيد على استمرار روح الكفاح والعمل، واستلهام قيم التضحية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بورسعيد حاليًا في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص اللواء محب حبشي على الاستماع لأسر الشهداء، موجهًا الشكر لهم على صبرهم وعطائهم، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهم وتقديم كافة أوجه الرعاية تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من أجل الوطن.

