محافظ بورسعيد والسفيرة فايزة أبو النجا يتفقدان أعمال تطوير المرحلة الأولى لكورنيش بورسعيد

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي والذي ينفّذ بعد أكثر من عشرين عامًا ليظهر الكورنيش في مشهد حديث يزينه الضوء والتصميم العصري.وذلك في المسافة الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي للارتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة إحياء الواجهة البحرية للمدينة.

بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية

رافقه خلال الجولة الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد،الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد والجهات التنفيذية المختصة.

واستعرض المحافظ والسفيرة فايزة أبو النجا معدلات التنفيذ وأعمال التطوير الجارية والتي تنفذ على مرحلتين والتي تشمل أعمال المرحلة الأولى تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية عصرية وأعمدة إنارة ديكورية ذات طابع حضاري إلى جانب تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش، وترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعكس الشكل الجمالي للواجهة البحرية.

كما تتضمن خطة التطوير إنشاء مسارات مخصصة للجري ومناطق ترفيهية وإقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة رواد الكورنيش، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف والكهرباء وفتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش، مع إزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المشهد العام.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع تطوير الكورنيش يمثل خطوة محورية لإعادة بورسعيد إلى مكانتها السياحية المتميزة وتحويل الواجهة البحرية إلى متنفس حضاري ووجهة جاذبة للمواطنين والزائرين، مشددًا على المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، استعدادًا لاستقبال المواطنين والزائرين للمحافظة.