طراز أوروبي.. ننشر أول صور لكورنيش شاطئ بورسعيد بعد تطويره وإضاءته

انفردت صدى البلد بصور حصرية لكورنيش شاطئ بورسعيد بعد اضاءته منذ قليل تمهيدا لافتتاحه غدا خلال احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي ٦٩ فى ذكرى انتصارها على قوى العدواني الثلاثي الغاشم

جاءت الصور من المرحلة الاولي للتطوير و الممتدة من نادى الصيد إلى مجمع المطاعم بطول ٢ كم بناء على قرار اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

جاءت عملية التطوير بعد الإهمال الذي شهده الممشي منذ بداية عام ٢٠٠٠ وحتى قرار التطوير منذ عدة أشهر حتى يليق بمكانة بورسعيد وشكلها الحضارى أمام زوارها

وشملت عمليات التطوير إعادة ترميم و معالجة جسم الممشي الجرانيت و استبدال الأرضيات بالبرسولين و الرخام وإنشاء مناطق للعائلات للاستمتاع باوقاتهم

كما شملت الأعمال زراعة أعمدة ديكورية بطراز اوربي متميز وكذا شبكة صرف لمياه الأمطار و أضاءات أرضية تضفي طراز جمالي اوربي

وشملت أعمال التطوير إنشاء مشاية ترتان بطول الممشي حتى يتمكن الراغبين من أبناء المحافظة فى التريض باستغلالها بشكل متميز.

ومن المنتظر افتتاح المرحلة الاولي من التطوير ظهر غدا بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة خلال زيارة رسمية للمحافظة فى إطار احتفال بورسعيد بعيدها القومي